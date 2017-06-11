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Путин 12 июня вручит Государственные премии 2016 года

Общество
11 июня, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Позднее в этот день президент РФ вручит паспорта юным гражданам России в рамках проведения всероссийской акции "Мы - граждане России!"

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, 12 июня, примет участие в церемонии награждения Государственными премиями 2016 года, а также вручит паспорта юным гражданам в рамках проведения всероссийской акции "Мы - граждане России!" Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Традиционно в День России президент вручит Государственные премии 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности. Лауреатом премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности в этом году стал писатель и общественный деятель Даниил Гранин. Президент России в порядке исключения вручил ее ранее, 3 июня, в торжественной обстановке в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Государственной премии в области науки и технологий удостоен коллектив компании "Сургутнефтегаз" - генеральный директор, доктор экономических наук Владимир Богданов, заместитель генерального директора Анатолий Нуряев и советник главного геолога, доктор технических наук Юрий Батурин - за существенный вклад в развитие стратегического сырьевого потенциала страны. "Им удалось на практике реализовать экономически эффективные принципы разработки нефтегазовых месторождений Западной Сибири", - отмечают в пресс-службе.

Также среди лауреатов - кардиологи Амиран Ревишвили, Александр Караськов и Евгений Покушалов, выдающиеся российские ученые в области астрофизики и космологии Николай Шакура и Рашид Сюняев, композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович, глава "Эрмитажа" Михаил Пиотровский. По окончании церемонии вручения Государственных премий на Ивановской площади Кремля пройдет торжественный прием по случаю национального праздника - Дня России.

Позднее в этот день глава государства в торжественной обстановке вручит паспорта юным гражданам России в рамках проведения всероссийской акции "Мы - граждане России!" Участники церемонии - школьники, которые стали победителями и лауреатами конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличники учебы, дети, совершившие героический поступок, а также победители всероссийского конкурса "Мы - граждане России!"

Всероссийская акция "Мы - граждане России!" по вручению паспортов школьникам в торжественной обстановке была организована общественной организацией "Российское движение школьников" совместно с общественной организацией "Российский союз молодежи". Аналогичные мероприятия пройдут в этот день по всей стране.

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