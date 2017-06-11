В Приднестровье велопробег и спортивный праздник приурочили ко Дню России

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ТИРАСПОЛЬ, 11 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Приуроченный ко Дню России велопробег состоялся в Приднестровье.
"Несколько сотен велосипедистов проехали по маршруту Тирасполь - Бендерская крепость, продемонстрировав солидарность с Россией, которая поддерживает нас. Он символичен тем, что стартовал с центральной площади Тирасполя, которая носит имя Александра Суворова, от памятника великому русскому полководцу. А финишировал в Бендерской крепости, которая также связана с его именем, историей России", - рассказал журналистам председатель местного велоклуба "Покатушки" Игорь Крижановский. По его словам, хотя заявку на участие в велопробеге протяженностью 11 км подали около 150 участников, на деле их оказалось в несколько раз больше.
Соревнование прошло по улицам Тирасполя и Бендер, по мосту через Днестр, которые были украшены российскими триколорами. В честь праздника на спорткомплексе в Тирасполе также прошло спортивно-патриотическое мероприятие "Вместе с Россией", которое организовали молодежные общественные организации. Их участники состязались в бесплатных тренировочных заездах на картах, которые были подарены Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту Приднестровья их российскими коллегами, и ознакомились с музейной выставкой средств радиосвязи, использовавшихся еще во времена Великой Отечественной войны.