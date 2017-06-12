Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

День России. Онлайн-трансляция

Общество
12 июня, 12:00 дата обновления: 12 июня, 12:43 UTC+3

12 июня отмечается День России. О том, как проходит праздник в стране и в мире, - в материалах корреспондентов ТАСС

Поделиться
Материал из 1 страницы

Ruptly

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России.

Он установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем.

12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

В столичном парке "Сокольники" проходит масштабная программа празднования, которая включит четыре крупных фестиваля. Началась она в 12 часов: на Фестивальной площади стартовала "Большая тренировка" телеканала "Матч-ТВ", в рамках которой для гостей выступает один из самых титулованных российских мотоэкстремалов - Марат Канкадзе. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
8
Большой офицерский бал в Севастополе собрал на Михайловской батарее более 200 пар
27
Фестиваль “Времена и эпохи”: ожившие страницы истории
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
2
Власти Москвы: на проспекте Сахарова созданы все условия для проведения митинга
3
Климкин: россияне должны предварительно информировать о намерении посетить Украину
4
Трое детей пострадали в ДТП с автобусом в Томской области
5
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
6
"КамАЗ" упал в Москву-реку на северо-западе столицы
7
Сенатор: США облекут в форму закона новые санкции в отношении РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама