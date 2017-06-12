День России. Онлайн-трансляция

Ruptly

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России.

Он установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем.

12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

В столичном парке "Сокольники" проходит масштабная программа празднования, которая включит четыре крупных фестиваля. Началась она в 12 часов: на Фестивальной площади стартовала "Большая тренировка" телеканала "Матч-ТВ", в рамках которой для гостей выступает один из самых титулованных российских мотоэкстремалов - Марат Канкадзе.