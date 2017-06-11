Из Сочи в Крым: "Князь Владимир" выходит в первый круиз

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СОЧИ, 11 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Более 230 пассажиров начали свое путешествие из Сочи на лайнере "Князь Владимир", который отправляется в первый круиз по маршруту Сочи - Крым. Еще порядка 150 человек присоединятся к круизу в портах захода, сообщил журналистам генеральный директор Росморпорта Андрей Тарасенко.
"У нас на сегодняшний день 239 человек, это 40%, и мы дозагружаемся в каждом порту где-то по 50-60 человек. Многим удобно было доехать до Новороссийска, до Ялты или Севастополя", - сказал Тарасенко.
Недельное путешествие на лайнере "Князь Владимир" стартует и заканчивается в Сочи. Туристам будет предложено посещение города-героя Новороссийска, двухдневная стоянка в Ялте и прогулка по Севастополю. В каждом из портов захода пассажиры смогут осмотреть достопримечательности, еще в пути заказав экскурсию.
"Мы специально не стали включать в стоимость путевки экскурсии, в городах захода для пассажиров лайнера подготовлены разнообразные по продолжительности и интересам туры, поэтому выбор предоставили самим пассажирам. Мы договорились с береговыми турфирмами о том, что нам предоставят экскурсии по самым низким ценам, которые они смогут себе позволить", - отметил генеральный директор компании-оператора "Черноморские круизы" Евгений Берков.
Жительница Краснодара Светлана Кучеренко была одной из первых, кто приобрел билеты на новый круиз. "Я хотела отметить День России именно в этом круизе, считаю его патриотическим. Жду от морского путешествия новых впечатлений, тем более, что в Крыму никогда не была", - призналась ТАСС пассажирка первого рейса.
Молодая пара из Читы Станислав и Юлия Смирновы о запуске круизной линии узнали из теленовостей. "В тот же день вышли на страничку круиза и купили билеты, тем более отпуск совпадал по датам", - рассказали супруги.
С собой в плавание первые пассажиры взяли вечерние наряды. "В путевке было написано, что капитан в последнюю ночь на борту будет проводить капитанский бал, рекомендовано мужчинам иметь костюмы, женщинам - вечернее платье. Мы к балу готовы", - отметили участники круиза.
Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в прошлом году дал президент РФ Владимир Путин. "Росморпорт" приобрел круизное судно Roy Star, позже переименованное в "Князь Владимир".
Судно длиной 141,8 м и шириной в 21,9 м было построено в 1977 году, в 2005 году приведено в соответствие с современными требованиями, прошло реновации в 2013 и 2017 годах. "В первую очередь мы занимались вопросами безопасности и навигации, что было необходимо для постановки судна в российский регистр. Максимально обновили мебель, улучшили оборудование пассажирских кают", - отметил гендиректор "Черноморских круизов" Берков.
Пассажирам предлагаются различные типы кают: внутренние (без иллюминаторов) и внешние (расположенные вдоль борта), стандартной и повышенной комфортности. Всего на судне доступно 300 кают.
Лайнер "Князь Владимир" вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками.
По данным "Росморпорта", места на два первых рейса круизного лайнера "Князь Владимир" проданы почти на 50%. Продажи путевок на конец июля начало августа сейчас позволяют загрузить судно на 70%.
"Если первая круизная навигация будет популярна у населения, в дальнейшем можно будет ожидать появления новых судов и разнообразных маршрутов вдоль Черноморского побережья, богатого своей историей, архитектурой и природной красотой", - отметили в организации.
Организаторы круиза также надеются, что высокие для первого года работы линии показатели сохранятся и в бархатный сезон, когда начнет действовать система скидок.
Минимальная стоимость путевки начинается от 25 тыс. рублей, сюда входит проживание в каюте выбранной категории, трехразовое питание, а также развлекательная программа на борту. Система скидок предусмотрена для детей, пенсионеров, военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.