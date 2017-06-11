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Зарубежные журналисты считают, что западные СМИ испытывают дефицит информации о Крыме

Общество
11 июня, 21:22 UTC+3 АЛУШТА /Крым/ 11, июня. /ТАСС

Участники международного медиафорума "Открытый Крым: своими глазами", в частности, призвали заняться созданием в странах Запада новых средств массовой информации

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АЛУШТА /Крым/, 11 июня. /ТАСС/. Западные средства массовой информации испытывают дефицит объективной информации о ситуации в Крыму и России в целом, считает ряд участников международного медиафорума "Открытый Крым: своими глазами", который проходит в Алуште.

"Новостей о Крыме в западных СМИ не так много. Конечно, когда три года назад здесь проходил референдум, он был тогда в центре внимания. Сейчас <…> в основном информация о Крыме происходит из украинских источников", - рассказал ТАСС Ким Сенгупта журналист британской газеты The Indendent.

Журналист межарабского телеканала Al Maydeen Салем Адил назвал освещение крымской и общероссийской тематики в западной прессе зачастую необъективным и предлагает заняться созданием в странах Запада новых средств массовой информации. "Как можно бороться с необъективной информацией, которая тиражируется западными СМИ? Мое предложение такое: необходимо учреждать новые СМИ в западных странах", - считает Адил.

С ним согласен итальянский общественный деятель и журналист Джульетта Кьеза. "Необходимо создавать сеть телевизионных каналов с российским участием на немецком, французском, испанском, других европейских языках, но, продукт этот не должен быть сделан в России, а в Германии, Франции, Испании, Италии. То есть там должны быть учреждены эти компании", - отметил Кьеза в беседе с ТАСС.

Первый Международный медиафорум "Открытый Крым: своими глазами" проходит в Алуште в Крыму 11-12 июня. В форуме участвуют общественные деятели и журналисты из Армении, Великобритании, Италии, Индии, Кубы, Ливана, Сирии и других стран.

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