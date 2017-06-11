Большой офицерский бал в Севастополе собрал на Михайловской батарее более 200 пар

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал "Герой нашего времени" собрал в воскресенье на Михайловской батарее в Севастополе 100 гражданских и 130 офицерских пар, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году у нас и количество участников увеличилось, и география бала расширилась, пары есть из Краснодара, Калининграда, Владивостока, Мурманска и, конечно, из Санкт-Петербурга и Москвы", - рассказал руководитель проекта Екатерина Графодатская.

Возрождение традиций и связь времен

Бал открылся Хором солдат из оперы Гуно "Фауст" в исполнении участников Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, а затем кавалеры, облаченные в смокинги, фраки и парадную военную форму, вывели дам в вечерних нарядах на танцпол и исполнили полонез, посвященный основателям Севастополя.

Не случайно местом ежегодного проведения бала является Михайловская батарея, этот форт - свидетель рождения Черноморского флота и Севастополя. Еще полководцем Александром Суворовым здесь было построено земляное укрепление для защиты молодого города. А в середине XIX века на месте земляной батареи император Николай I распорядился создать каменный форт с толщиной стен почти в два метра. Михайловская батарея использовалась и во время первой обороны Севастополя в период Крымской войны и в Великую Отечественную, когда город обороняли второй раз, а сейчас здесь находится военно-исторический комплекс.

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"Я думаю, что наша родина Россия начинается именно в Севастополе. Когда сюда приезжаешь, кровь в жилах начинает кипеть: здесь такая атмосфера, аура", - сказал Мурат Салихов, полномочный представитель Дагестана в Севастополе, пришедший на бал в качестве зрителя. С ним согласен начальник Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова Александр Гринкевич, по словам которого проведение бала на Михайловской батарее позволяет особенно почувствовать связь времен.

По словам организаторов, одной из главных целей бала является возрождение благородных традиций. Визитной карточкой севастопольского бала являются офицерский контрданс, кадриль кан-кан, триплет галоп, но каждый раз организаторы готовят и новые номера. В этом году - это танго фокстрот, а всего, по словам художественного руководителя бала Дмитрия Платова, - более 30 танцев.

Герои нашего времени

Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал проходит уже в четвертый раз. "В этом году тематика бала - "Герой нашего времени", и выбрана она не случайно. "Севастопольский офицерский бал - это зеркало, которое подносится к современному обществу, чтобы каждый из нас смог увидеть в нем себя и осознать, что мы и есть - герои нашего времени", - говорит Графодатская.

Среди участников бала есть профессиональные танцоры, но большинство - не профессионалы, причем на их подготовку ушло от одной недели до двух месяцев. "Главное - это желание научиться чему-то новому, самое сложное это вселить в пары веру, что все получится. Обычно труднее всего сделать первый шаг на паркет, а дальше люди добирают сразу по пять - десять танцев и даже обижаются, если в какой-то танец не поставили", - говорит Платов.

Многие пары танцуют на балу уже не в первый раз. "Нам немного проще, мы в прошлом году уже участвовали, есть опыт, и сегодня в нашей программе много танцев. У нас после первого бала дружба с другими парами завязалась, общаемся, встречаемся", - рассказывает офицер-черноморец Вадим Суходольский, который танцует с супругой Екатериной.

По словам Графодатской, участие в акции укрепляет семейные пары и способствует появлению новых. Ее слова подтверждает депутат севастопольского Заксобрания Татьяна Щербакова, которая уже третий раз с супругом Олегом танцует на балу. "Весь этот марафон по подготовке, когда после работы мы идем репетировать, очень нас сблизил", - говорит она.

Памяти героев

Специально для бала композитор Илья Демуцкий - автор балета "Герой нашего времени" - написал произведение "Экипаж". На эту музыку офицерские пары поставили номер, который был исполнен в память об офицерах Ансамбля песни и пляски Российской армии имен А. В. Александрова и их художественного руководителя Валерия Халилова, погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ неподалеку от Сочи в конце прошлого года. Как говорят организаторы, это произведение специально посвящено всем офицерам, внесшим вклад в мировую культуру.

А объединенный симфонический и военно-духовой оркестр под руководством отца Валерия Халилова дирижера Михаила Халилова в память о погибших офицерах и их художественном руководителе исполнил вальс "Бегония", написанный Валерием Халиловым.

Помощь одаренным детям

Севастопольский бал - традиционно благотворительная акция. В первые два года его проведения были собраны средства для мемориального комплекса "35-я береговая батарея" и на реконструкцию детского лагеря, а начиная с прошлого года бал оказывает адресную помощь детям.

"Наш бал не только возрождает исторические традиции и культуру балов, которая восходит корнями еще в царские времена, но мы возрождаем и традиции благотворительности и меценатства, ведь люди, занимая высокое положение в обществе, всегда являли собой пример истиной добродетели, когда заботились не только о себе, но и людях в трудных жизненных ситуациях. Мы с творческой командой бала ужу второй год оказываем благотворительную помощь детям", - говорит исполнительный директор фонда поддержки социальных проектов "Корсунь" Альбина Тищенко.

В этом году трое ребят их многодетных семей, серьезно занимающихся музыкой и изобразительным искусством, получат возможность развивать свои таланты. Ребятам по 12 лет, и по словам организаторов, именно в этом возрасте происходит становление и осознанный выбор жизненного пути, но так сложилось, что семьи этих детей в полной мере не могут обеспечить развитие их талантов.

О бале

Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал проводится с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества "Благородное собрание Севастополя", целью которого, по словам организаторов, является решение общественных, социальных и культурных задач путем объединения средств и ресурсов его участников. Бал проводится при содействии Черноморского флота РФ и поддержке правительств Севастополя и Республики Крым, а также корпорации "Ростех".

В этом году бал приурочен к празднованию 12 июня Дня России и дня города-героя Севастополя, который отмечается 14 июня, в день, когда в 1783 году, после присоединения Крыма к России, Екатерина II своим указом велела светлейшему князю Григорию Потемкину устроить на этом месте большую крепость и назвать Севастополем.