Путин вручит Госпремии заслуженным лауреатам и паспорта юным россиянам

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручит Государственные премии лауреатам, сообщила пресс-служба Кремля. Эту торжественную церемонию глава государства традиционно проводит в День России уже несколько лет подряд.

Однако она не будет единственной: наряду с заслуженными деятелями науки и культуры, президент будет чествовать и юных россиян. Впервые Путин примет участие в акции "Мы - граждане России!", во время которой вручит паспорта десятку молодых граждан страны.

За паспортом - в Кремль

Всероссийская акция "Мы - граждане России!" соберет в Кремле школьников, которые стали победителями и лауреатами конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличников учебы. Кроме того, в церемонии примут участие дети, совершившие героические поступки.

Акция "Мы - граждане России!" по вручению паспортов школьникам в торжественной обстановке была организована общественной организацией "Российское движение школьников" совместно с общественной организацией "Российский союз молодёжи". Аналогичные мероприятия пройдут в этот день по всей стране.

Лауреаты Госпремии

Имена новых лауреатов Государственных премий за 2016 год в области науки и технологий, а также литературы и искусства на минувшей неделе объявили помощник президента Андрей Фурсенко и советник главы государства Владимир Толстой. Высокой награды, согласно указу главы государства, удостоены три научных коллектива, а также четыре деятеля культуры.

За вклад в искусство

Среди лауреатов Госпремии в области литературы и искусства за 2016 год - композитор Эдуард Артемьев, один из основоположников советской электронной музыки. Автор саундтреков к таким фильмам, как "Солярис", "Зеркало", "Сталкер" Андрея Тарковского, "Сибириада" Андрея Кончаловского, "Курьер" Карена Шахназарова и другим отмечен за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства.

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За выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства Госпремия присуждена балетмейстеру Государственного академического Большого театра России Юрию Григоровичу.

За вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия Госпремии удостоен генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Оглашая имена лауреатов Госпремии в области литературы и искусства, советник президента РФ Толстой отметил, что всего на ее получение претендовали 25 кандидатур, в итоге были выбраны "три индивидуальности, три ярких личности, широко известные далеко за пределами страны, люди в почтенном возрасте, причем все трое продолжают активно работать в своих сферах".

Научные достижения

Госпремии в этом году присуждены трем научным коллективам за работы в области добычи углеводородов, в кардиологии, а также в астрофизике.

Так, лауреатами стали советник главного геолога компании "Сургутнефтегаз" Юрий Батурин, доктор экономических наук, генеральный директор компании Владимир Богданов, а также его первый заместитель Анатолий Нуряев. Они получили награду за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири.

Комментируя присуждение этой премии, помощник президента РФ Андрей Фурсенко пояснил, что речь идет о достижениях в прикладной науке. По его словам, Совет при президенте по науке и образованию отметил, что "это самая инновационная из нефтяных компаний России, о чем говорит уже только то, что она перерабатывает до 99% попутного нефтяного газа".

Фурсенко добавил, что коллектив компании использует новые технологии, демонстрирует новые подходы и принципиально новое отношение к природным богатствам, "на которых пока в значительной степени держится российская экономика". По его словам, компания демонстрирует, что "эта сфера деятельности может и должна быть высокотехнологичной".

Госпремия также присуждена директору Института хирургии имени Вишневского Амирану Ревишвили, директору Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александру Караськову, а также его заместителю по научно-экспериментальной работе Евгению Покушалову за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца. Фурсенко в связи с этим отметил, что в последние годы на премию претендует множество выдающихся работ в области медицины, и в этом году отбор в этом секторе тоже был очень непростой, в то время как в других отраслях науки конкуренция не была такой острой.

Еще одна Госпремия в области науки и технологий присуждена за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры. За это научное достижение премии удостоены доктор физико-математических наук, заведующий отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени Штернберга Николай Шакура и заведующий лабораторией теоретической астрофизики и научного сопровождения проекта орбитальной обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма" отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Рашид Сюняев.

Фурсенко отметил, что эта работа "очень известна в мире, это самая цитируемая работа в астрофизике за последние годы".

По словам помощника президента РФ, всего в нынешнем году в Совет при президенте по науке и образованию поступило 17 работ на соискание премии.

Выдающийся человек

Госпремия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждается с 2006 года лицам, ведущим просветительскую и миротворческую деятельность, способствующую утверждению непреходящих нравственных ценностей, консолидации общества и получившую широкое общественное признание в России. В этом году ее получил писатель и общественный деятель Даниил Гранин.

Эту премию президент России вручил писателю в виде исключения еще 3 июня в Санкт-Петербурге, где глава государства находился с рабочей поездкой для участия в Петербургском международном экономическом форуме. При этом Путин особо отметил талант Гранина и его вклад в моральное воспитание не одного поколения граждан.

Как пояснил Толстой, вручение премии Гранину в формате отдельного мероприятия на прошлой неделе в Константиновском дворце в Стрельне - это "красивый и правильный жест, связанный с тем, что лауреату 98 лет, и ему было бы трудно принять участие в церемонии 12 июня". Он отметил, что награждение писателя 3 июня было "необыкновенно трогательным, искренним, необыкновенно уважительным, и глава государства, и Даниил Гранин после церемонии имели возможность побеседовать за чашкой чая, поговорить о волнующих проблемах".

Толстой добавил, что во время вручения премий 12 июня в Кремле гостям покажут фрагменты видеозаписи церемонии с участием Гранина.

Даниил Гранин - советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. Он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий - отечественных и международных.

Кандидатура соискателя Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности определяется на совместном заседании президиумов Совета при президенте по культуре и искусству и Совета при президенте по науке и образованию. Ее лауреатом могут стать не только граждане России, но и иностранные подданные. Ранее эту премию получали, в частности, патриарх Московской и всея Руси Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, общественные деятели Валентина Терешкова и Евгений Примаков, композитор Александра Пахмутова, дирижер Валерий Гергиев, президент Франции в 1995-2007 гг. Жак Ширак, король Испании Хуан Карлос I.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. В нынешнем виде система Госпремий оформилась в 2004-2006 годах. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей, диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

По окончании церемонии вручения Государственных премий на Ивановской площади Кремля пройдёт торжественный приём по случаю национального праздника - Дня России. На него приглашены не только лауреаты, но и все руководство страны, парламентарии, представители российского истеблишмента.