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Звезды эстрады споют гимн России на Красной площади

Общество
12 июня, 0:05 UTC+3 МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Как ожидается, зрителями шоу станут около 30 тысяч человек

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Певцы Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, арт-группа "Хор Турецкого" и другие популярные исполнители выступят в понедельник на большом праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади. В частности, артисты вместе со зрителями споют гимн России, сообщили в пресс-службе организатора мероприятия.

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Конферансье вечера выступят телеведущая Ольга Шелест и народный артист России Николай Басков. По окончании концерта собравшихся ждет праздничный фейерверк.

Как ожидается, зрителями шоу станут около 30 тысяч человек, отметили организаторы. Пропуск на Красную площадь будет осуществляться по пригласительным билетам.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

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