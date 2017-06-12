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В Москве 12 и 13 июня ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня России

Общество
12 июня, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Около десяти улиц будут перекрыты в Москве в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Так, автовладельцы не смогут проехать с 00:00 до 17:00 мск 12 июня по улице Маши Порываевой (от улицы Каланчевской) и проспекту Академика Сахарова (от улицы Маши Порываевой до улицы Садово-Спасской), с 08:00 до 23:00 мск - по улице Ильинке, с 09:00 12 июня до 06:00 мск 13 июня - по улице Петровке (от площади Петровских ворот до Театрального проезда), а также по улицам Варварке и Москворецкой, Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту с 16:00 до 23:00 мск 12 июня.

Кроме того, с 00:00 12 июня до 06:00 мск 13 июня будет ограничено движение транспорта по улицам Моховой (от улицы Воздвиженки), Охотному ряду, а также Театральному проезду.

Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

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