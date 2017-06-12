Международная организация труда призвала покончить с детским трудом в зонах конфликтов

ЖЕНЕВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Международная организация труда (МОТ) призвала покончить с детским трудом в зонах конфликтов и стихийных бедствий. Этой теме посвящен отмечаемый в понедельник Всемирный день борьбы с детским трудом.

"Сегодня мы стремимся привлечь внимание к судьбе детей, затронутых конфликтами и стихийными бедствиями, и подвергающихся особому риску, связанному с детским трудом", - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

По данным МОТ, в зонах конфликтов живет 1,5 млрд людей и около 200 млн ежегодно страдают от стихийных бедствий - треть из них составляют дети. Из 168 млн работающих детей половина заняты на опасных работах. Как подчеркнул Райдер, "в районах конфликтов и катастроф дома и школы нередко разрушены, многие семьи теряют возможность зарабатывать на жизнь". Отсутствие семейной поддержки и социальной защиты "усиливает риск детского труда".

При этом особенно уязвимы, по его словам, разлученные с родителями дети беженцев, которые "легко становятся добычей нелегальных торговцев" и подвергаются эксплуатации. Кроме того, есть случаи, когда дети участвуют "во взрослых войнах или используются вооруженными силами в качестве помощников и носильщиков".

Райдер напомнил, принятые мировым сообществом Цели устойчивого развития предусматривают полное искоренение всех форм детского труда к 2025 году. Он приветствовал ратификацию Индией конвенций №138 - о минимальном возрасте для приема на работу и №182 - о запрещении и искоренении наихудших форм детского труда. "Этот важный шаг к универсальной ратификации означает, что почти все дети в мире охвачены теперь конвенцией №182, а уровень охвата конвенцией №138 повысился с 60% до 80%", - сказал глава МОТ.

"Где бы вы ни были в мире, присоединяйтесь к нам в проведении Всемирного дня борьбы с детским трудом, - подчеркнул Райдер. - Нельзя терять время. Нужно усилить действия в целях ускорения продвижения к прекращению всех форм детского труда".

Всемирный день борьбы с детским трудом впервые был проведен МОТ в 2002 году и с тех пор проводится 12 июня ежегодно. Его цель - привлечь внимание к проблеме детского труда и к необходимости принятия мер по ее устранению.