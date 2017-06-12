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Организации российских соотечественников в США усилят научное и культурное направления

Общество
12 июня, 4:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Организации намерены информировать американцев о квотах в вузах РФ и обсудить вопросы налаживания связей между вузами двух стран, также планируется создать базу русскоязычных художников, живущих в США

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ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США будет усиливать работу в сфере образования, в том числе информировать американцев о квотах в вузах РФ. Это и другие положения были закреплены в итоговой резолюции отчетной конференции КСОРС, которая прошла в воскресенье в Российском культурном центре.

Идея о "распространении информации о получении образования в российских вузах по государственной квоте" закреплена в секции, посвященной работе в области культуры. В ходе тематического круглого стола также было принято решение создать базу русскоязычных художников, проживающих в США. Будут продолжаться различные акции, к примеру дни русской культуры. Запланирована организация фестиваля взрослых русскоязычных театров.

Помимо этого, участники прошедшей конференции обратятся в МИД и Минобрнауки РФ с предложением обсудить вопросы "налаживания связи между российскими и американскими вузами в различных формах" для продвижения дистанционного образования, научных проектов и инноваций.

"Наша задача - налаживать контакты между людьми", - отметил в беседе с журналистами представитель Россотрудничества в США, директор Российского культурного центра Олег Жиганов. По его словам, реализация подобных мероприятий и проектов, таких, как празднование 210-летия дипломатических отношений между РФ и США, "в долгосрочной перспективе будет способствовать улучшению отношений между странами".

"Здесь довольно мало знают о том, что из себя представляет Россия. Чем больше американцы будут слышать о нашем великом культурном и историческом наследии, тем больше они будут избавляться от стереотипов", - считает он.

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