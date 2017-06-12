Камчатка и Чукотка отметили День России выдачей паспортов и массовой зарядкой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Камчатский край и Чукотский округ первыми в стране отметили День России. Основные торжества прошли в столицах регионов - городах Петропавловск-Камчатский и Анадырь.

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"День России в Анадыре начался с массовой зарядки. Мероприятие "Ритм города" прошло утром на городском стадионе и собрало несколько десятков человек. Общегородской зарядкой руководил профессиональный фитнес- тренер. На площади окружной столицы первые паспорта получили молодые жители Чукотки. Всего в мероприятиях посвященных дню России по всей Чукотке приняли участие почти 4 тысячи человек, в окружной столице 1500 человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства автономии. В течение дня в населенных пунктах Чукотского округа пройдут концерты, митинги, спортивные состязания.

В Петропавловске-Камчатском отмечают сразу два праздника - День России и национальный обрядовый праздник День Первой рыбы. Торжества начались с митинга на площади имени В. И Ленина.

"Все мы хотим видеть нашу страну успешной и процветающей. В наших силах обеспечить ей достойное будущее, преумножив достижения предыдущих поколений. Для этого нужно совсем немного: жить в мире и согласии, быть преданным выбранному делу и уважать труд окружающих", - сказал на митинге губернатор Владимир Илюхин.