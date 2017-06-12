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В КНДР почтили память советских воинов, отдавших жизни за освобождение Кореи

Общество
12 июня, 6:34 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Торжественную церемонию по случаю Дня России возглавил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора

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ПХЕНЬЯН, 12 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Сотрудники российских учреждений в Пхеньяне возложили  венок и цветы к памятнику воинам советской армии, погибшим в 1945 году в боях за освобождение Кореи.

Торжественную церемонию по случаю Дня России возглавил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. В ней участвовали представители министерств иностранных дел и народных вооруженных сил (обороны) КНДР, сотрудники Пхеньянского городского комитета.

У монумента с надписью: "Вечная слава Великой Советской армии, освободившей корейский народ от ига японских милитаристов и открывшей ему путь к свободе и независимости!" был выставлен почетный караул Корейской народной армии. Оркестр исполнил военный марш.

Монумент представляет собой стелу, увенчанную пятиконечной красной звездой. Высота памятника составляет 30 метров. Для его создания использовались гранитные блоки.

Участники церемонии также возложили цветы на расположенном в Пхеньяне кладбище, где похоронены воины советской армии и граждане СССР.

Выступая на приеме, устроенном в Пхеньяне посольством РФ по случаю праздника, министр внешнеэкономических связей КНДР Ким Ён Дже отметил, что "неизменным курсом правительства страны остается развитие отношений дружбы и сотрудничества с Россией".

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