Дальний Восток отмечает День России: фестивали, велопарады и вручение паспортов

ВЛАДИВОСТОК, 12 июня. /ТАСС/. Митингами, фестивалями, спортивными соревнованиями и флешмобами отмечают жители Дальнего Востока День России. Во Владивостоке праздник отмечают парадом байкеров, костюмированным балом и выступлениями морской пехоты. В Хабаровске прошел флешмоб "Россия - едина", в Магадане развернулся фестиваль национальных землячеств, а на Сахалине и в Амурской области состоялись велопарады.

О том, как празднуют День России в регионах Дальнего Востока, - в материалах ТАСС.

От Анадыря до Южно-Сахалинска

Жители Анадыря первыми начали отмечать День России с общегородской зарядки. На городском стадионе ранним утром собрались десятки молодых людей, которые устроили спортивную разминку под руководством фитнес-тренера. Затем праздник переместился на центральную площадь Анадыря.

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Под звуки государственного гимна России и гимна Камчатки начался праздник в Петропавловске-Камчатском. Собравшихся на главной площади города на своем родном языке с праздником поздравили председатели национальных общественных объединений региона. "Уже более четверти века этот праздник выступает для нас символом новой России - сильной и независимой страны, главным богатством которой являются ее жители. Нас миллионы, и мы очень разные, но каждый, независимо от веры и национальности, неотделим от духовных корней и культурный традиций Родины", - отметил на митинге губернатор региона Владимир Илюхин.

Эстафету праздника приняли Магадан и Южно Сахалинск. В столице Колымы на территории сквера "70 лет Магадану" открылась национальная площадка "Территория дружбы". 17 общественных объединений, а также 12 национальных землячеств: кавказские народы, татаро-башкирское общество, украинцы, коренные малочисленные народы Севера подготовили для гостей блюда национальной кухни, викторины, мастер- классы, песенные и танцевальные номера. Завершится фестиваль традиционным хороводом дружбы.

В Южно-Сахалинске праздник начался с митинга. "Это самый важный праздник нашей страны. В этот день мы испытываем особые чувства к нашей великой истории и к нашему народу - победителю и созидателю", - заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

После митинга около 100 велосипедистов проехали с российской символикой по центральным улицам города. На площади открылась запись молодежи в военно-патриотические клубы, начали работу мобильный призывной пункт и выставка ретроавтомобилей и образцов вооружения, в том числе времен Великой Отечественной войны.

От Владивостока до Якутска

Сразу на десятках площадок начался праздник во Владивостоке. Пока в центре города проходил парад байкеров, которые провезли по центральным улицам российскую символику, на острове Русский проходил костюмированный бал на берегу моря. Там же студенты начали экологическую акцию: разделившись на команды, они соревнуются, кто больше соберет за день мусора.

На спортивной станции Тихоокеанского флота военные моряки устроили праздник "Военно-спортивная семья". Там проходят показательные выступления морской пехоты, все желающие могут взять первые уроки стрельбы из луков и арбалетов, ознакомиться со снаряжением для экстремального туризма, изучить устройство парашюта и морской шлюпки.

Не менее масштабные празднества проходят в Хабаровском крае. Представители молодежных организаций подготовили для хабаровчан флешмоб "Россия - едина". На площади "Город воинской славы" около 200 участников акции выстроились в границах начерченной карты России, символизируя идею многонациональной страны. В городе юности - Комсомольске-на- Амуре - празднование Дня России совпало с завершением трехдневных торжеств в честь 85-летия со дня основания города. Сегодня здесь состоялась закладка нового ледового дворца.

"Дальневосточники всегда отличались силой воли и крепостью духа. В основе успехов региона лежит наш созидательный труд и весомая поддержка федерального центра. Своими достижениями в реализации новой экономической политики Дальнего Востока край подтверждает ответственность за настоящее и будущее страны", - отметил губернатор Вячеслав Шпорт, который находится с рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре.

В Амурской области праздник проходит практически во всех населенных пунктах. В городе строителей космодрома Восточный Циолковский жители вышли на утреннюю пробежку. В селе Северное Архаринского района соревнуются в чтении стихов "Люблю тебя Россия", а городе Свободном проходит выставка рисунков детей "Родная сторона".

В Якутске праздник начался парадом Дружбы народов. Сотни жителей города и представителей национально- культурных объединений прошли по центру города в национальных костюмах.

Юные дальневосточники получили первые паспорта

Десятки юных дальневосточников получили первые паспорта на митингах в честь Дня России. В Комсомольске-на-Амуре торжественна церемонии состоялась на набережной реки Амур. 52 юных жителя города получили свой первый гражданский паспорт из рук губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта и главы города Андрея Климова.

"Наш город является локомотивом в развитии Хабаровского края. Комсомольск-на-Амуре - это город особой биографии. Для всех он является символом коллективного подвига искренних, романтичных, преданных идее, мужественных комсомольцев 1930-х годов. Сегодня к нему вновь приковано внимание всей страны, значит Комсомольск-на-Амуре ждут большие перемены. Начинается новая история, где каждый может вписать свою страничку, заполняя ее добрыми делами", - сказали ведущие перед началом церемонии.

На центральной площади города вручили паспорта 20 юным жителям Южно-Сахалинска. Все они уже проявили себя в учебе и общественной работе. "Сегодня особое событие в жизни страны. В вашей жизни. Все вместе мы отмечаем большой государственный праздник - День России. И именно сегодня вы станете полноправными гражданами нашей великой страны. Все вы - талантливые, активные и трудолюбивые ребята. Рассчитываю, что после окончания учебы вы останетесь здесь жить и трудиться", - отметил, вручая паспорта, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Вручение первых паспортов также состоялось во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Благовещенске.