Уральские военные музыканты получили грамоты президента РФ и медали за работу в Сирии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Солисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) удостоены благодарностей президента РФ и медалями "Участнику военной операции в Сирии" за работу в Сирийской Арабской Республике. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.
"Солисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа сержанты Роман Резепин и Александр Шульгин удостоены благодарностей Президента Российской Федерации за работу в Сирии. Награды военным артистам на торжественном собрании в ознаменование Дня России вручил начальник штаба ЦВО генерал-лейтенант Евгений Устинов. Музыканты многократно выступали перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим, зачастую в экстремальных условиях давали концерты на контрольно-пропускных пунктах и наблюдательных постах", - отметили в пресс-службе.
По данным ЦВО, еще более 20 участников творческого коллектива награждены медалями "Участнику военной операции в Сирии". "С аншлагами проходили концерты для местного населения, самые горячие аплодисменты вызывали номера на арабском языке. В течение месяца известный теперь многим за пределами России ансамбль выступал на боевых кораблях ВМФ России, выполняющих задачи в Средиземном море", - уточнили там.
Объявление благодарности президента РФ является формой поощрения за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, благотворительной деятельности и иные заслуги перед государством