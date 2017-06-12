Акции оппозиции состоялись в трех городах Дальнего Востока

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июня. /ТАСС/. Акции оппозиции прошли в понедельник в трех городах Дальнего Востока: в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке, передают корреспонденты ТАСС.
В Хабаровске состоялся санкционированный митинг, он прошел без нарушений. Митингующие выступали в течение часа, после чего спокойно разошлись.
В Южно-Сахалинске без нарушений прошел пикет оппозиции.
Во Владивостоке проведение акции оппозиции было согласовано, однако место ее проведения не устроило организаторов. Участники акции пришли на привокзальную площадь, где в это время проходил фестиваль казачьей культуры. После нескольких попыток провести митинг оппозиционеры решили заменить его акцией у памятника адмиралу Макарову в центре Владивостока, где в это время было множество гуляющих. После предупреждения полиции о незаконности акции ее участники разошлись.
ТАСС пока не располагает официальными данными о количестве участников акций оппозиции в регионе.