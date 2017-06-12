Полиция Москвы будет пресекать провокации на митинге на Тверской улице

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы предупреждают, что любые провокационные действия протестующих, приехавших с проспекта Сахарова на Тверскую улицу, будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

"ГУ МВД России по Москве обращается ко всем, кто планирует сегодня участвовать в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова. После появления в интернете призывов переместиться с проспекта Сахарова на Тверскую улицу для организации несогласованной протестной акции столичная полиция официально предупреждает: поскольку на Тверской улице запланированы массовые праздничные мероприятия ко Дню России, то любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что полиция Москвы обязана принять все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности сотен тысяч москвичей и гостей столицы, празднующих общенациональный праздник - День России, - и обращает внимание на недопустимость нарушений законодательства о митингах, а также особого режима, введенного с 1 июня 2017 года указом президента России в связи с проведением Кубка Конфедераций FIFA.

Ранее власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня с 13:30 до 16:00 мск - от улицы Маши Порываевой, 38 до проспекта Академика Сахарова, 9. В воскресенье вечером ряд организаторов митинга призвал перенести акцию на Тверскую улицу и начать шествие в 14:00 мск. Прокуратура Москвы предупредила организаторов и участников митинга на проспекте Сахарова, что попытки провести несанкционированную акцию на Тверской улице будут прямым нарушением закона.

Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня России с 18:00 11 июня до 06:00 мск 13 июня на Тверской улице будет ограничено движение автотранспорта.