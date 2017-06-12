В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор

Неймар назван самым дорогим футболистом в мире по версии CIES Football ObservatoryСпорт 12 июня, 12:41
Mail.ru Group подсветила свою штаб-квартиру в Москве цветами российского флагаОбщество 12 июня, 12:39
Один из основателей группы "Кино" снимет фильм про Виктора ЦояКультура 12 июня, 12:13
День России. Онлайн-трансляцияОбщество 12 июня, 12:00
Путин назвал "День России в мире" ярким событием в культурной жизни многих странОбщество 12 июня, 11:41
Футболисты сборной России в полном составе проводят тренировку после игры с чилийцамиСпорт 12 июня, 11:38
Третьяк: клубы КХЛ могут создать нужные условия для возвращения звезд калибра МалкинаСпорт 12 июня, 11:37
Третьяк: хоккеист "Питтсбурга" Малкин провел один из лучших сезонов в НХЛСпорт 12 июня, 11:31
Ижевск отмечает День России и День города мероприятиями, придуманными местными жителямиОбщество 12 июня, 11:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 12 июня. /ТАСС/. Около 500 человек собрал в понедельник приуроченный ко Дню России мото-велопробег в Новосибирске, участники которого провезли по улицам города 10-метровый российский флаг. Пробег прошел несмотря на плохую погоду, сообщил ТАСС один из его организаторов, активист общественного движения "Привет, велосипед!" Алексей Куницын.
Участники пробега начали собираться утром на площади Пименова, где расположена Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН.
Новосибирск - город ученых, и старт пробега от крупнейшей библиотеки за Уралом и одного из самых больших российских хранилищ научной литературы символичен. Несмотря на моросящий дождь и холодный ветер, счет участников идет на сотни. У велосипедистов в ходу теплая одежда, непромокаемые перчатки и дождевики. "Я думаю, погода отпугнула тех, кто сомневался - участвовать или нет. Зато собрались самые стойкие приверженцы велосипеда", - сказал Куницын.
В ожидании старта велосипедисты и байкеры слушали на маленькой сцене перед библиотекой песни облаченной в теплое пальто девушки и общались с представителями областной федерации самбо. Самбисты развернули на площади импровизированный спортзал - любой желающий мог попробовать свои силы в прыжках в длину, рывке гири, подтягивании на перекладине и других спортивных дисциплинах.
Организаторы признались, что перекладина по популярности дает фору остальным снарядам - вокруг нее толпятся подростки, которые только жалуются, что турник мокрый, и руки скользят.
"Я вообще в плохую погоду могу ездить, не привыкать. Но у нас впереди река, проезд по двум мостам, там, наверное, будет сильный ветер. Поэтому (надел) теплый спортивный костюм, шапка, дождевик", - признается один из участников пробега, Иван Шевелев.
Колонна с байкерами и российским флагом во главе проследовала по центральным улицам Новосибирска, по двум берегам Оби. Финиш на центральной площадке праздника - Площади Ленина. Здесь перед Новосибирским театром оперы и балета установлена сцена, на которой в ожидании участников пробега организованы выступления творческих коллективов.
Новосибирцы постепенно заполнили аллеи сквера перед театром. Среди участников члены различных общественных объединений, бойцы студенческих стройотрядов, горожане целыми семьями. Перед сценой выстроились с российскими флагами учащиеся кадетского корпуса. "Отсчитай от меня семь плиток на дороге и встань на седьмую, да не между плитками встань, а прямо на нее", - инструктировал старший кадет младшего.
В стороне два военных грузовика с полевыми кухнями. До финиша велопробега солдаты разворачивать кухню не спешили - говорили, что продрогшие велосипедисты обрадуются каше и горячему чаю.
Самый популярный аксессуар в Новосибирске в понедельник - зонт. К моменту финиша пробега число зонтов в сквере исчислялось тысячами.
Спустя полтора часа после начала пробега на площадь Ленина под гимн России торжественно въехали велосипедисты. В числе встречавших их губернатор Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Однако представители власти не только на площади, но и среди участников.
Так, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова проехала на велосипеде весь маршрут.
"Впечатления самые позитивные, только погода, конечно, помешала. Идет дождь, все это льется нам в лицо. Хорошо, что детей с собой не взяла, они просились", - сказала она ТАСС.