В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор

НОВОСИБИРСК, 12 июня. /ТАСС/. Около 500 человек собрал в понедельник приуроченный ко Дню России мото-велопробег в Новосибирске, участники которого провезли по улицам города 10-метровый российский флаг. Пробег прошел несмотря на плохую погоду, сообщил ТАСС один из его организаторов, активист общественного движения "Привет, велосипед!" Алексей Куницын.

Байкеры и турники

Участники пробега начали собираться утром на площади Пименова, где расположена Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН.

Новосибирск - город ученых, и старт пробега от крупнейшей библиотеки за Уралом и одного из самых больших российских хранилищ научной литературы символичен. Несмотря на моросящий дождь и холодный ветер, счет участников идет на сотни. У велосипедистов в ходу теплая одежда, непромокаемые перчатки и дождевики. "Я думаю, погода отпугнула тех, кто сомневался - участвовать или нет. Зато собрались самые стойкие приверженцы велосипеда", - сказал Куницын.

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В ожидании старта велосипедисты и байкеры слушали на маленькой сцене перед библиотекой песни облаченной в теплое пальто девушки и общались с представителями областной федерации самбо. Самбисты развернули на площади импровизированный спортзал - любой желающий мог попробовать свои силы в прыжках в длину, рывке гири, подтягивании на перекладине и других спортивных дисциплинах.

Организаторы признались, что перекладина по популярности дает фору остальным снарядам - вокруг нее толпятся подростки, которые только жалуются, что турник мокрый, и руки скользят.

"Я вообще в плохую погоду могу ездить, не привыкать. Но у нас впереди река, проезд по двум мостам, там, наверное, будет сильный ветер. Поэтому (надел) теплый спортивный костюм, шапка, дождевик", - признается один из участников пробега, Иван Шевелев.

Зонты в центре города

Колонна с байкерами и российским флагом во главе проследовала по центральным улицам Новосибирска, по двум берегам Оби. Финиш на центральной площадке праздника - Площади Ленина. Здесь перед Новосибирским театром оперы и балета установлена сцена, на которой в ожидании участников пробега организованы выступления творческих коллективов.

Новосибирцы постепенно заполнили аллеи сквера перед театром. Среди участников члены различных общественных объединений, бойцы студенческих стройотрядов, горожане целыми семьями. Перед сценой выстроились с российскими флагами учащиеся кадетского корпуса. "Отсчитай от меня семь плиток на дороге и встань на седьмую, да не между плитками встань, а прямо на нее", - инструктировал старший кадет младшего.

В стороне два военных грузовика с полевыми кухнями. До финиша велопробега солдаты разворачивать кухню не спешили - говорили, что продрогшие велосипедисты обрадуются каше и горячему чаю.

Самый популярный аксессуар в Новосибирске в понедельник - зонт. К моменту финиша пробега число зонтов в сквере исчислялось тысячами.

Спустя полтора часа после начала пробега на площадь Ленина под гимн России торжественно въехали велосипедисты. В числе встречавших их губернатор Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Однако представители власти не только на площади, но и среди участников.

Так, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова проехала на велосипеде весь маршрут.

"Впечатления самые позитивные, только погода, конечно, помешала. Идет дождь, все это льется нам в лицо. Хорошо, что детей с собой не взяла, они просились", - сказала она ТАСС.