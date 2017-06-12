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Ижевск отмечает День России и День города мероприятиями, придуманными местными жителями

Общество
12 июня, 11:26 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 12, июня. /ТАСС

В рамках торжественного митинга тринадцать юных жителей Удмуртии получили свои первые паспорта из рук врио главы республики Александра Бречалова

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Врио главы Удмуртии Александр Бречалов во время вручения паспортов юным жителям республики

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов во время вручения паспортов юным жителям республики

© Пресс-служба правительства Удмуртской Республики

ИЖЕВСК, 12 июня. /ТАСС/. Жители столицы Удмуртии отмечают 12 июня не только День России, но и День города. Основанному в 1760 году Ижевску в понедельник исполняется 257 лет. Праздничные мероприятия начались еще два дня назад - в субботу, когда здесь впервые отмечали День двора, в воскресенье - День района. Такую трехдневную программу празднования предложили местным властям сами горожане, сообщил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

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"Сегодня наша страна празднует один из самых главных праздников - День России, и это здорово, что 12 июня - это еще и День города Ижевска. Новый формат празднования нам подсказали сами жители, и это главное в нашей работе - мы формируем сообщество неравнодушных людей, которые готовы развивать Удмуртию, начиная от двора, района, города", - сказал Бречалов, выступая на торжественном митинге у монумента "Навеки с Россией".

Как отметил врио главы республики, практически вся программа праздника сформирована из инициатив граждан, и это принципиальное его отличие от предыдущих лет, когда программу составляли власти.

"Более 220 инициатив горожан мы поддержали и реализуем в эти дни вместе - от шахматных турниров и арт-фестивалей во дворах до масштабных праздников для детей и различных чемпионатов. Все это придумывали сами жители и представители некоммерческих организаций", - сказал Бречалов.

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В рамках торжественного митинга состоялась церемония вручения паспортов. Тринадцать юных жителей Удмуртии получили свои первые паспорта из рук врио главы республики. После этого по набережной Ижевского пруда прошло театрализованное праздничное шествие творческих коллективов "Здравствуй, город! Это - Я", а на центральной площади и вокруг нее развернулись творческие площадки "Литературный Арбат", "Рисуй, Ижевск", "Арт-бульвар" и др.

В парках горожан ждут различные выставки, конкурсы, спектакли под открытым небом. Также запланирован велопарад, в котором, как ожидается, примут участие около 1 тыс. велосипедистов всех возрастов, а на площадке около Дома правительства Удмуртии до вечера будет проходить чемпионат по скоростной сборке-разборке автомата Калашникова.

Завершится празднование большим вечерним концертом, лазерным шоу и красочным фейерверком над акваторией Ижевского пруда.

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