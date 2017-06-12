Организаторы фестиваля на Тверской призвали не превращать праздник в политическую акцию

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Времена и эпохи" призвали не превращать "День истории России" на Тверской улице в политический митинг. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"Весь фестиваль, как и его кульминацию, мы готовили более полугода. На Тверской соберется больше тысячи профессиональных реконструкторов, включая иностранцев. Мы ждем десятки, а возможно, даже сотни тысяч посетителей. И было бы полным неуважением ко всем им, к нашему труду превратить итоговое событие фестиваля в политический митинг", - заявил организатор мероприятия, руководитель агентства исторических проектов "Ратоборцы" Алексей Овчаренко.

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В День России Тверская станет пешеходной, там пройдет исторический фестиваль "День истории России". Профессиональные реконструкторы со всего мира воспроизведут 12 эпох, связанных с историей нашей страны. Гости смогут побывать в лагере русичей времен противостояния с Ордой, на петровской ассамблее, балу Екатерины, сфотографироваться с уникальной бронетехникой Первой мировой и поучаствовать в увлекательных мастер-классах.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.