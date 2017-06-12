Сибирь встречает День России национальными обычаями и танцами под дождем

КРАСНОЯРСК, 12 июня. /ТАСС/. Жители Сибири отметили День России спортивными соревнованиями, митингами и танцами. В Кемерово состоялся фестиваль национальных культур, в Туве установили флаг России на священной горе Догээ, в Новосибирске празднику посвятили велопарад, в Томске и Красноярске силачи тягали гири.

О том, как прошел День России в регионах Сибири, - в материале ТАСС.

Со слезами на глазах

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, на митинге в честь Дня России, объявила минуту молчания в память о погибших в ДТП в ночь на понедельник.

"Пусть эта минута молчания будет выражать нашу память о них и соболезнования всем их родным и близким, - сказала она.

Дружба народов и этническое шоу

В Иркутске кульминацией праздничного митинга стала акция "Живой флаг". Горожане пронесли 50-метровое полотно российского триколора от Дворца спорта "Труд" до сквера им Кирова. Представители национально-культурных организаций в национальных костюмах в рамках Всероссийской акции "Парад дружбы народов России" представили свои "Пояса дружбы", украшенные уникальными национальными узорами и орнаментами. Украшением праздника стала этническое фэшн-шоу.

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"Костюм в национальном бурятском стиле с элементами российского триколора мы с подругами дошивали в последнюю ночь. У нас ещё продолжаются посевные работы некоторых культур, и времени на рукоделие оставалось немного. Но нам очень хотелось принять участие в праздничном шоу, выразить костюмом нашу любовь к родному краю, к стране",- рассказала ТАСС жительница посёлка Усть-Ордынский Баярма Разымбаева.

В Кемерово прошел фестиваль национальных культур "Парад дружбы". В нем приняли участие более 650 человек из 28 коллективов - представителей различных народов и национальных диаспор, в их числе татарской, шорской, армянской, русской, еврейской, немецкой, белоруской, чувашской, узбекской.

"Такой фестиваль в Кемерово проходит впервые. Нам очень интересно посмотреть, несмотря на погоду (временами тучи и небольшой дождь в Кемерово - прим. ТАСС), выступления различных народностей. Хорошо, что такой парад проходит. Это очень объединяет людей разных национальностей живущих в нашем регионе", - рассказала Эльвира Хамидулина, пришедшая на праздник с двумя сыновьями.

В жару и дождь

Дождливая погода не смогла испортить праздник жителям Красноярска, которые встречали День России и третьи сутки отмечали день рождения города. Еще накануне в городе прошли концерты, завершившиеся грандиозным фейерверком во время грозы. Дождь был и в понедельник, но не помешал Иннокентию Веселову 11 раз поднять одной рукой 80-килограммовую гирю, а участникам фестиваля красок разукрасить друг друга в яркие цвета.

Дожди обрушились и на Томск, однако не смогли помешать празднованию, стартовавшему во второй половине дня. Центральным мероприятием стал фестиваль "Дружба народов" в Губернаторском квартале, где развернулись тематические площадки - "Национальная", "Гостевая", "Россия - это мы", "Богатырские". Участникам предлагалось пройти квест "Пульс России в наших сердцах".

Центральным мероприятием Дня России в Новосибирске стал мото-велопробег, участники которого провезли по улицам города 10-метровый российский триколор. В городе на Оби, выросшем из рабочего поселка в центр Сибири, тоже шел дождь.

По словам одного из организаторов пробега, активиста общественного движения "Привет, велосипед!" Алексея Куницына, собралось около 500 человек. Было бы больше, если бы не дождливая погода. "Я думаю, погода отпугнула тех, кто сомневался. Зато собрались самые стойкие приверженцы велосипеда", - сказал ТАСС Куницын.

Народные гуляния, несмотря на осадки, развернулись как на площади Пименова, так и на площади Ленина. Перед библиотекой областная федерация самбо установила спортивные снаряды, и любой желающий мог попробовать свои силы в подтягивании на перекладине, рывке гири, прыжках в длину и других спортивных дисциплинах.

В Улан-Удэ было жарко: температура воздуха прогрелась там до 33 градусов. В полдень на Площади Советов начался концерт "Мы дети твои, Россия!", в составе вокальных, танцевальных и спортивных ансамблей выступили ребята в возрасте от пяти до 15 лет. Юных артистов сменила творческая молодежь. Здесь же Служба крови Бурятии развернула мобильный пункт для тех, кто желает стать донором.

Флаг на священной горе

Празднование Дня России в Туве началось с церемонии поднятия государственных флагов и чествования сельских тружеников. Один из них установили на священной для тувинцев горе Догээ. В старину местные жители считали Догээ священной и поклонялись ей. С вершины открывается живописный вид на слияние Бий-Хема и Каа-Хема в один мощный поток Енисея.

"Отношение к горе как сакральному месту широко распространено среди простых тувинцев, считающих вершину центром общения с духами, а подъем на нее - средством очищения от грехов. С возрождением буддизма в Туве Догээ начала приобретать значение одной из главных буддистских святынь", - сообщила ТАСС представитель правительства республики Долаана Салчак.

После церемоний с флагами состоялись чествования тружеников села. Ключи от нового автомобиля "УАЗ-Патриот", сделанного по спецзаказу, были вручены руководителю предприятия из Монгун-Тайгинского района Ошку-Сааре Ооржак.

"В суровой и далекой Монгун-Тайге налажен целый ряд производств, связанных с выпуском тувинского мороженого йогурта и другой молочной продукции. Популярна также традиционная лапша. Это все востребовано в Кызыле, в Чадане. Чтобы у них была возможность дойти до широкого потребителя, мы решили подарить им модифицированный УАЗ-патриот - автомобиль-рефрижератор", - сказал на вручении подарка глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Праздник в Алтае

В Алтайском крае основные празднования по традиции сосредоточились на площадке особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) "Бирюзовая Катунь". В этом году фестиваль народного творчества, который проходит здесь, посвящен 80-летию Алтайского края и Году экологии в РФ. В празднике русского фольклора "Древо" приняли участие несколько десятков коллективов из регионов СФО.

Четыре дня, с 9 по 12 июня, здесь проходили мастер- классы, выставки, концерты, встреча национальных объединений.

"Свои традиции представили русские, алтайцы, армяне, белорусы, казахи, кумандинцы, литовцы, мордва, немцы, поляки, татары, украинцы и чуваши. Именно такой формат позволяет одновременно показать и необычность, уникальность культур, и показать, что все они способны интегрироваться в общее культурно-социальное пространство единства, взаимопонимания", - отметили организаторы праздника.

Вечером в ОЭЗ состоится традиционное хороводное шествие народных коллективов, куда приглашают и всех гостей праздника. На сцене ОЭЗ выступят гости из Москвы - творческое объединение "Казачий кругъ" и электронная группа "Иван Купала".

В Барнауле вечером состоится авиашоу пилотажной группы региона "Открытое небо".

Первые паспорта

В Красноярске состоялась церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации лучшим учащимся общеобразовательных учреждений края. Молодые люди, которые приняли участие в церемонии, в 14 лет уже достигли высоких результатов в учебе и общественной жизни, а также отличились победами в конкурсах, фестивалях.

"Мы вами очень гордимся и рассчитываем, что вы будете продолжать самые лучшие традиции, укреплять и развивать наш край," - сказал на церемонии губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Вручение паспортов также состоялось в Барнауле в Улан-Удэ. В Томске подросткам вручил паспорта граждан Российской Федерации врио губернатора региона Сергей Жвачкин. Всего из рук главы области их получили около 30 ребят. После церемонии его участники выпустили в небо воздушные шары.