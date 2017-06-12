День России в Петербурге: фестиваль цветов и военные реконструкции

Большой офицерский бал в Севастополе собрал на Михайловской батарее более 200 пар

Большой офицерский бал в Севастополе собрал на Михайловской батарее более 200 пар 11 июня, 23:08

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Фестиваль цветов на Дворцовой площади и в Александровском парке стал центральным событием Дня России в Санкт-Петербурге. Ведущие флористы мира из России, Голландии, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Армении и Белоруссии подготовили для праздника цветочные платья с пышными юбками и корсетами, зонтики и другие аксессуары из живых цветов, создали роскошные прически для моделей.

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В Александровском парке садово-парковые хозяйства представили свои работы на конкурс клумб. Среди них цветники "Планета Земля", "Бабочка", "Солнце", "Дерево", "Технический прогресс" и другие композиции, составленные из декоративных растений. Итоги конкурса подведут вечером.

Как рассказал один из организаторов конкурса - член Совета Национальной Гильдии флористов России Александр Бермяков, для фестиваля в этом году характерно импортозамещение.

"В этом году очень много местных производителей поддержали фестиваль, порядка 40% растений, использованных на нем, выращены в России", - сказал он. Всего для парада цветов было заказано 48 тысяч стеблей. Для создания композиций используются также горшечные растения.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев пообещал, что все цветы, которые останутся после демонтажа цветочных платформ, будут розданы туристам, прибывающим в Санкт-Петербург морским и воздушным транспортом, в аэропорту "Пулково" и в порту "Морской Фасад".

По Невскому проспекту в рамках фестиваля в День России пройдут сразу несколько парадов - "Марш-парад", "Дефиле-шоу" военных духовых оркестров и Парад цветов. Участники красочного шествия на мобильных платформах, конных экипажах и ретро-автомобилях, украшенных цветами, пройдут в сопровождении моделей в цветочных костюмах, артистов уличных театров и духовых оркестров.

Музыка: от классики до современности

Гостей праздника в Петербурге ждут и музыкальные подарки, репертуар выбран очень разнообразный

В полдень на Дворцовой начался концерт "Встретимся на Дворцовой" с участием звезд российского шоу-бизнеса. В первой части на сцену выйдут со своими сетами Женя Петрова и Max Fresh (Radio Record). С праздником петербуржцев также поздравят начинающая певица, звезда телешоу "Дом-2" Ольга Бузова, певица Клава Кока, битбокс-шоу от Ильи Орехова.

Вторая часть концерта откроется в 20:00 мск. В ней примут участие кавер-группа James Bond, DJ Цветкоff (Radio Record), DJ Feel (Radio Record) и певица Анна Седокова.

В 18:30 на сцену Дворцовой площади выйдут ведущие певцы мировой оперной сцены, солисты Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской оперы. На концерте в рамках фестиваля цветов они исполнят шедевры мировой классики, знаменитые увертюры и арии, популярные неаполитанские песни и русские романсы, хиты бельканто и музыки кино. Концерт пройдет в сопровождении Международного симфонического оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова.

Военные реконструкции

Для тех, кто интересуется военной историей, подготовлены несколько реконструкций. Первая прошла утром в парке 300-летия Петербурга. Она показала эпизод из Афганской войны.

"Оборона талибов на границе с Пакистаном была прорвана и подавлена советскими войсками. На поле вышло большое количество единиц редкой военной техники, пиротехника завораживала глаз, ну а члены военно-исторических клубов, занимающихся историей афганского конфликта, вновь оживили историю на глазах у зрителей", - рассказали организаторы.

Здесь же состоится "бой", в котором против целой немецкой колонны танков выйдет пехота Красной армии.

Военно-патриотическая тематика стала частью фестиваля "Герои четырех эпох", который проходит с утра на Марсовом поле. Зоны здесь разделены на 4 темы: военно- патриотическая, семейная, развлекательная и творческая.

"В рамках фестиваля вместе с уличными художниками можно будет нарисовать картину, принять участие в спортивных соревнованиях по баскетболу, перетягиванию каната, увидеть показательные выступления спецназа и силового экстрима. Для самых маленьких гостей - аквагрим, конкурсы, фокусы, мастер- классы по роботехнике. Помимо этого организованы фотозоны, исторические реконструкции четырех эпох и страйкбол. Для гостей выступят популярные российские DJs", - рассказали организаторы.

В каждом районе Ленобласти

Празднование Дня России проходит и во всех районах Ленинградской области. "Проходят концерты и массовые мероприятия, посвященные празднованию государственного праздника Российской Федерации - Дня России. Повсеместно состоится всероссийская акция - подъем флага РФ, пройдет песенный марафон, который завершится в 21:00 исполнением Гимна Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе областной администрации.