Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл

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ЙОШКАР-ОЛА, 12 июня. /ТАСС/. "Парад дружбы народов", в котором приняли участие более тысячи человек, состоялся в День России в столице Марий Эл Йошкар-Оле.
"В "Параде дружбы народов России" в Йошкар-Оле приняли участие больше тысячи человек. Это представители русского, марийского, татарского народов, чуваши, удмурты, украинцы, белорусы, узбеки, таджики, азербайджанцы, осетины, грузины", - сообщили ТАСС в пресс-службе врио главы Марий Эл Александра Евстифееева.
К шествию присоединились иностранные студенты, обучающиеся в вузах республики. Также в нем приняли участие байкеры, кадеты, военнослужащие и члены клуба исторической реконструкции.
Врио главы республики в рамках торжеств вручил паспорта восьми юным гражданам РФ, все они победители олимпиад, призеры спортивных соревнований.