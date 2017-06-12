Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл

ЙОШКАР-ОЛА, 12 июня. /ТАСС/. "Парад дружбы народов", в котором приняли участие более тысячи человек, состоялся в День России в столице Марий Эл Йошкар-Оле.

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"В "Параде дружбы народов России" в Йошкар-Оле приняли участие больше тысячи человек. Это представители русского, марийского, татарского народов, чуваши, удмурты, украинцы, белорусы, узбеки, таджики, азербайджанцы, осетины, грузины", - сообщили ТАСС в пресс-службе врио главы Марий Эл Александра Евстифееева.

К шествию присоединились иностранные студенты, обучающиеся в вузах республики. Также в нем приняли участие байкеры, кадеты, военнослужащие и члены клуба исторической реконструкции.

Врио главы республики в рамках торжеств вручил паспорта восьми юным гражданам РФ, все они победители олимпиад, призеры спортивных соревнований.