Академик РАН: около 300 тыс. случаев опасных аритмий сердца происходит в РФ ежегодно

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Около 300 тысяч случаев аритмий сердца, способных привести к внезапной смерти, происходит в РФ ежегодно. Об этом сообщил ТАСС академик РАН, директор Института хирургии им. Вишневского Амиран Ревишвили, которому президент РФ Владимир Путин вручил Государственную премию в области науки на торжественной церемонии в Большом Кремлевском дворце.

"Мне лично присуждена премия за разработку впервые в мире систем диагностики жизнеугрожающих аритмий сердца, которые приводят к внезапной сердечной смерти. Таких случаев в стране ежегодно происходит 200-300 тысяч. Эти системы позволяют выявить зоны, запускающие эти аритмии, и с помощью катерных технологий без разрезов их устранять", - пояснил Ревишвили.

Он также рассказал, что ему принадлежит разработка многомерного кардиовертера дефибрилятора. Этот имплантируемый прибор позволяет при остановке сердца снимать критическую ситуацию и перезапускают сердце. "Он был разработан изготовлен в России с международным участием, все патенты принадлежат мне, и был впервые имплантирован в России в конце 90-х годов. Тогда это был первый случай имплантации такого прибора, сейчас он имплантируется в 60% всех случаев, то есть в 22 странах мира тысячам больных", - сказал академик.

В Институте им. Вишневского Ревишвили проводит весь спектр диагностики, катерное лечение и открытые операции по коррекции аритмий.

Госпремия за достижения в области науки за 2016 год также присуждена кардиологам директору Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александру Караськову и его заместителю по научно-экспериментальной работе Евгению Покушалову за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца.