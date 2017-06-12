Полиция усилила меры безопасности на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Меры безопасности усилены на Тверской улице в Москве: на Пушкинскую площадь стянуты дополнительные силы полиции.

Как передает корреспондент ТАСС, на Пушкинской площади сконцентрировано множество полицейских автобусов. Движение транспорта по Тверской улице по направлению из области до Пушкинской площади осуществляется в штатном режиме. От Пушкинской площади в сторону Кремля, как и в несколько предыдущих дней, движение ограничено. Обстановка на Пушкинской площади спокойная.

В 14:00 на Тверской улице запланировано проведение закрытия фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи". На Тверской не исключены провокации со стороны представителей оппозиции.

Ранее прокуратура Москвы предупредила организаторов и участников сегодняшней акции на проспекте Сахарова о нарушении закона в случае попытки провести несанкционированное мероприятие на Тверской улице.

В прокуратуре напомнили, что "правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовано, организаторам были предложены альтернативные места проведения, на одно из которых - проспект Сахарова - они дали свое согласие". Правоохранительные органы будут вынуждены "принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", отметили в прокуратуре столицы.

Ранее власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня с 13:30 до 16:00 мск - от улицы Маши Порываевой, 38 до проспекта Академика Сахарова, 9. В воскресенье вечером ряд организаторов митинга призвал перенести акцию на Тверскую улицу и начать шествие в 14:00 мск.