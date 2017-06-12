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Сибирские кардиологи получили госпремию за повышение эффективности лечения аритмии

Общество
12 июня, 13:55 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, июня. /ТАСС

Новый способ лечения отличается высокой безопасностью

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НОВОСИБИРСК, 12 июня. /ТАСС/. Методика, разработанная кардиологами Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина (клиника Мешалкина), позволила на 20-30% повысить эффективность лечения сердечной аритмии. Директор клиники Александр Караськов и его заместитель Евгений Покушалов получили государственную премию от президента РФ за многолетнюю работу в области сердечно-сосудистых заболеваний.

"Это принципиально новая технология, которая позволила повысить эффективность лечения пациентов с фибрилляцией предсердия на 20-30%. Сейчас эффективность лечения составляет порядка 80% - мы все равно еще не можем помочь 20% пациентам, но продолжаем работать, ищем новые технологии, которые позволят выйти на стопроцентное лечение. До этого мы использовали технологию, которая помогала только в 50% и меньше", - сказал ТАСС Евгений Покушалов.

По его словам, новый способ лечения отличается высокой безопасностью. Если раньше операции проводились под общей анестезией в течение нескольких часов, то сейчас пациент находится в сознании, может разговаривать, а уже на следующий день вставать и через два дня - покинуть клинику.

Суть операции заключается в следующем: врачи через специальные проколы сосудов вен нижних конечностей под контролем рентгена и, используя компьютерную 3D-навигацию, проводят электроды в сердце, находят патологические очаги и "исправляют" их.

15-летняя гипотеза

В основу новой концепции лечения легла выдвинутая врачами клиники Мешалкина 15 лет назад гипотеза о происхождении нарушений ритма сердца, а конкретно фибриляции предсердий. Им удалось доказать, что она связана не со структурными изменениями в самом миокарде (клетках сердца), а с нарушением регуляторных механизмов в автономной нервной системе, которая регулирует деятельность всех органов, в том числе сердечно-сосудистой системы.

"На протяжении многих лет мы доказывали, что эта гипотеза верна, а, получив доказательства, начали искать способы терапевтического воздействия на эти нарушения", - объяснил Покушалов.

Медицина - область консервативная, изменения в ней появляются не быстро. Идеи новосибирских врачей прошли стадии фундаментальных исследователей, опытов на животных, клинических испытаний, и только два года назад начали активно внедряться в практику. Работа еще не завершена: ученые клиники Мешалкина продолжают исследования, совершенствуют технологии, новые методики лечения будут появляться и дальше.

Госпремию новосибирские кардиологи получили совместно с московским коллегой - директором Института хирургии имени Вишневского Амираном Ревишвили. Его лаборатория разработала свои уникальные технологии диагностики и лечения заболеваний сердца на основе той же 15-летней гипотезы клиники Мешалкина.

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