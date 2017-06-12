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Участники согласованной акции оппозиции собираются на проспекте Академика Сахарова

Общество
12 июня, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Место проведения акции оппозиции оцеплено полицейскими

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Участники согласованной акции оппозиции собираются на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, полиция открыла проход через рамки металлодетекторов к месту проведения мероприятия, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Место проведения согласованной властями Москвы акции оппозиции оцеплено полицейскими. Участники начали проходить через рамки металлодетекторов к месту проведения мероприятия. Сотрудники полиции по мегафону просят собравшихся пройти к месту начала акции. У многих из присутствующих в руках флаги России и плакаты.

Ранее московская полиция предупредила организаторов и участников согласованной акции оппозиции о необходимости соблюдения закона в связи с появившейся информацией о возможных правонарушениях. В столичном главке МВД, в частности, отметили, что "возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики, что может привести к нарушениям общественного порядка".

Полиция будет жестко реагировать на правонарушения и примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты жителей и гостей столицы, отмечающих День России, заверили в главке.

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