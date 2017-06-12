В центре Москвы в праздничных мероприятиях уже приняли участие более 30 тыс. человек

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Более 30 тыс. человек уже побывали на празднике "Времена и эпохи", который начался на Тверской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
"На Тверской улице проходит праздник "Времена и эпохи", в котором работает 17 тематических зон: "Дьяковская культура", "Русь и соседи", "Эпоха Петра I", площадка, посвященная Отечественной войне 1812 года, "СССР в 30-е годы", а также тематические зоны, посвященные современности", - уточнили в полиции.
В Театральном проезде для жителей и гостей столицы запланирована специальная конная программа, в которой примут участие представители Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды "Традиции конной России".
На Триумфальной площади открылись фестиваль искусств "Черешневый лес" и выставочная экспозиция Третьяковской галереи "Искусство ХХ века".
"За первый час работы площадок в мероприятиях приняли участие более 30 тыс. человек", - отметили в ГУ МВД.
Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.