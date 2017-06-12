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"Молодая гвардия" проведет серию квестов по теме краеведения во всех регионах России

Общество
12 июня, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Первый запуск квестов состоится летом 2017 года

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) с июня начнет серию краеведческих квестов во всех регионах России. Об этом рассказала ТАСС руководитель пресс-службы МГЕР Ирина Кольцова.

"Основная задача этой инициативы - развитие внутреннего туризма и привлечение интереса молодежи к изучению истории малой Родины. К составлению заданий для квестов во всех 85 регионах будут привлечены специалисты в области истории и географии", - сказала Кольцова.

"Первый запуск квестов состоится летом 2017 года", - добавила она.

По ее словам, задания для квестов будут касаться топонимики, "различных исторических фактов, связанных с регионом, а также исторических личностей, имеющих отношение к региону".

Собеседник агентства подчеркнула, что по итогам квестов будет составлен рейтинг, "который отобразит, в каком из регионов молодежь лучше знакома с историей родного края".

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