В Грозном в торжествах по случаю Дня России приняли участие около 16 тыс. человек

ГРОЗНЫЙ, 12 июня. /ТАСС/. Около 16 тыс. человек приняли в понедельник участие в Грозном в торжествах, посвященных Дню России. Главными событиями праздника стали многотысячный флешмоб на центральной площади столицы Чечни и открытие детского лагеря в Шалинском районе.

Народные гуляния и спортивные состязания прошли по всей республике.

Карта России в центре Грозного

Погода в Грозном, несмотря на прогнозы МЧС о дожде, в праздничный день выдалась солнечной. Отметить День России в столице Чечни в этом году решили массовым флешмобом, с самого утра в центре города начали собираться люди с красочными транспарантами, флагами и шарами цветов российского триколора.

"Мы выстраиваем живую карту России с триколором внутри, все участники разделены по секторам в зависимости от цвета шарика в руках. По предварительным данным, принимают участие около 16 тыс. человек. Такую акцию в России еще никто не проводил, мы, как всегда, первые, - сказал ТАСС помощник руководителя администрации главы и правительства Чечни Эла Нучаев.

Торжества по случаю Дня России начались в Грозном с массового исполнения гимна России. "Это просто невероятно величественно. Гимн прямо разносится по всему городу. Безусловно, это вызывает чувство гордости за свою страну", - сказал ТАСС житель Грозного Амруди Канаев.

Рядом с ним, в секторе белых шариков, Шамиль Гельмурзаев, для которого 12 июня ежегодно двойной праздник. "Я безумно люблю этот праздник и горжусь, что он совпал с днем моего рождения. Сюда я пришел не один, а со своими друзьями. Думаю очень важно в такой день показать единство республики и наш патриотизм", - добавил он.

Принять участие в праздновании Дня России в Грозный приехали представители всех национальностей, проживающих на территории Чечни. "Мы из казачьего центра Шелковского района. Специально приехали в национальных костюмах, чтобы на площади была видна вся многонациональная палитра нашей республики", - сказала ТАСС Ксения Андрюнкина.

Парад дружбы

Чеченская Республика в этом году присоединилась к всероссийскому шествию "Парад дружбы народов России". Более 300 участников, в числе которых представители 40 национальностей, проживающих в регионе, прошлись по центральным улицам Грозного в национальных костюмах.

"Такие мероприятия оказывают консолидирующее действие. Яркое и позитивное шествие воспитывает в молодежи чувство уважения к культурам, обычаям и традициям народов России", - сказала ТАСС начальник отдела министерства по национальной политике Марет Мускеева.

На центральной площади Грозного в понедельник также вручили паспорта 11 юным жителям Чечни, которые проявили себя в учебе и общественной работе. Праздник в столице Чечни продолжился концертной программой и спортивными состязаниями.

Подарок на День России

В Шалинском районе Чечни в день праздника открылся детский оздоровительный лагерь "Светлячок", который примет 450 детей. База отдыха и оздоровления расположена в селе Сержень-Юрт, в живописном месте на берегу реки Хул-Хулау.

"Проект лагеря включает несколько спальных корпусов, бассейны, спортивные площадки, скалодром и веревочный парк с препятствиями. Лагерь станет подарком юным гражданам России в такой знаменательный день", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Министерство труда, занятости и социального развития Чечни Вазраил Лорсанов.