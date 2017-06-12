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Мэрия: провокации в центре Москвы допущены не будут

Общество
12 июня, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Смешивать цели общественно-политического мероприятия и массового гулянья людей есть провокация, считают столичные власти

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Московские власти не допустят провокаций в центре столицы во время народных гуляний в честь Дня России. Об этом ТАСС заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Мы провокаций не допустим, постараемся обеспечить безопасность в полном объеме", - сказал Черников.

По его словам, предупреждения о недопустимости проведения несанкционированной акции на Тверской улице "получили организаторы и те, кто проявлял непонятную инициативу с точки зрения приглашения людей прийти на несанкционированное мероприятие".

"Эти люди получили предупреждение о том, что они напрямую нарушают закон, призывают и агитируют людей приходить на политическое мероприятие, и смешивать цели общественно-политического мероприятия и массового гулянья людей, на мой взгляд, есть провокация", - подчеркнул Черников.

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