Аллея сада ШОС и БРИКС появилась на Урале в День России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия по случаю Дня России собрали несколько десятков тысяч человек в Уральском федеральном округе. Традиционно в этот день в городах региона прошли многотысячные шествия.

Торжества при нуле градусов

Минувшей ночью в Ямало-Ненецкий автономный округ пришли заморозки, температура в некоторых районах опустилась ниже нуля. Однако непогода не помешала жителям ЯНАО выйти на праздничные мероприятия при температуре в 5 градусов.

"День России традиционно широко отмечается во всех муниципалитетах арктического региона. В столице Ямала - Салехарде праздничные мероприятия открылись торжественным митингом представителей трудовых коллективов, профсоюзных организаций, общественных объединений, политических партий, учащейся молодежи, ветеранов военных действий. В нем приняло участие порядка 1,5 тыс. человек. По завершению митинга начался праздничный концерт", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В День России в городском саду Салехарда также был дан старт мотосезону-2017. Байкеры на мотоциклах с флагами России проехали по центральным улицам города.

Праздничные мероприятия прошли и за пределами Салехарда. Так, в Губкинском на площади у дома культуры "Олимп" открылись торговые ряды, был организован прокат взрослых и детских квадроциклов, электромобилей, спортивного инвентаря. Здесь же прошли концерт "Родина наша Россия - общая наша судьба!" и акция "Мы - граждане России".

На площади Воинской славы состоялись гонки на картах (квадроциклах) и показательные выступления авто- и авиамоделей.

Парад судов в честь 435-летия Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре было значительно теплее, чем на Ямале, что позволило провести парад судов на Иртыше. На набережной Ханты-Мансийска десятки тысяч жителей смотрели парад около 30 судов речного транспорта.

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Для жителей региона выступила женская пилотажная группа "Барсы" из Сургута, которая на шести самолетах выполнила в воздухе сложные фигуры пилотажа.

"В Ханты-Мансийске торжества, посвященные Дню России и 435-летию города, прошли на набережной реки Иртыш. Это не случайно. Все эти годы и многие века до этого, первое, что открывалось путешественникам, которые следовали на Север,- это величественный Самаровский чугас. Когда-то именно чугас развернул течение Иртыша, привлек первых поселенцев, стал форпостом русского освоения Сибири", - сказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

По данным департамента общественных связей главы региона, в День России в Ханты-Мансийске на набережной весь день будут работать развлекательные и спортивные площадки, а вечером горожане смогут стать участниками фестиваля военной реконструкции "Штурм - 2017".

Жители ХМАО перенесутся на 76 лет назад, в 1941 год, когда началась Великая Отечественная война. На набережной будут воссозданы солдатские сражения, танковые бои и авиационные налеты. Завершится праздничная программа концертом и фейерверком.

"В ходе торжеств, приуроченных ко Дню России, в Ханты-Мансийске, губернатор вручила паспорта 11 югорчанам, которым исполнилось 14 лет. Среди них была и участница всероссийской акции "Мы - граждане России!" Аделина Гиллямова.

Первая на Урале аллея сада ШОС и БРИКС

Торжественные мероприятия прошли и в Челябинской области. В Челябинске одним из основных праздничных мероприятий стала высадка первой аллеи сада ШОС и БРИКС на площади Ярославского. Десять остроконечных кленов высадили представители правительства Челябинской области, консулы и граждане стран-участниц ШОС и БРИКС, руководители национальных культурных центров региона.

"В этом году праздник проходит в другом формате: в нем участвуют представители государств ШОС и БРИКС - стран, со многими из которых во времена СССР мы вместе строили экономику и победили фашизм. Сегодня мы подарим им многоцветие, заложив Сад ШОС и БРИКС", - сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

После закладки сада ШОС и БРИКС, символизирующего дружбу между народами, в Челябинске стартовали фольклорный фестиваль "Россия многонациональная" и этнокультурный фестиваль "Урал-Восток: многоцветие культур". Перед зрителями выступили ансамбли: "Урал", "Мирас", "Славянская песня" и др.

Праздничные концерты также прошли в других муниципалитетах Челябинской области.

В соседней Курганской области День России стал спортивным праздником. Здесь прошел турнир по национальной борьбе тюркских народов "кэрэш".

"Соперники надевают специальные халаты с поясами, суть игры заключается в том, чтобы, держась за пояс халата соперника, повалить его на спину. Кто уронил соперника, то и выиграл. Попробовать свои силы смогут как мужчины, так и женщины различных национальностей", - пояснили ТАСС в пресс- службе правительства Курганской области.

Песни о Родине

Торжественные мероприятия прошли также в Тюменской и Свердловской областях.

В Екатеринбурге и Тюмени врио губернатора Евгений Куйвашев и губернатор Владимир Якушев вручили юным уральцам, отличившемся в учебе, творчестве и спорте, первые в их жизни паспорта.

Кроме этого, в Екатеринбурге Куйвашев вместе с многотысячным хором исполнил Гимн России, "Свердловский вальс", песни "Екатеринбург", "Россия", "Гляжу в озера синие".

Также он вручил флаги Российской Федерации военно-патриотическим организациям и казачьим обществам Свердловской области. В торжественной церемонии вручения флагов приняли участие почти 1,2 тыс. человек - представители 33 военно-патриотических клубов и патриотических организаций.

В свою очередь, Владимир Якушев открыл XXIII областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы", а затем посетил большой фольклорно-этнографический комплекс, который состоял из русской избы, белорусской хаты, юрты и чума. На территории комплекса все желающие могли продегустировать блюда национальной кухни, поучаствовать в народных обрядах и играх.

"Традиционно этот фестиваль ("Мост дружбы") у нас проходит очень организованно, люди готовятся к празднику. В этом году отличная погода, поэтому людей очень много. Из других регионов тоже приезжают и участвуют в этом празднике. Мне кажется, что это великолепное событие как раз показывает, насколько многонациональный наш регион, наша страна", - подчеркнул Якушев.

Благодарности президента

В День России на Урале были вручены благодарности президента. Их удостоились солисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО). Также военным музыкантам и исполнителям были вручены медали "Участнику военной операции в Сирии" за работу в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Солисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) сержанты Роман Резепин и Александр Шульгин удостоены благодарностей президента РФ за работу в Сирии. Награды военным артистам на торжественном собрании в ознаменование Дня России вручил начальник штаба ЦВО генерал-лейтенант Евгений Устинов. Музыканты многократно выступали перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим, зачастую в экстремальных условиях давали концерты на контрольно-пропускных пунктах и наблюдательных постах", - пояснили в пресс-службе.

По данным ЦВО, еще более 20 участников творческого коллектива награждены медалями "Участнику военной операции в Сирии". "С аншлагами проходили концерты для местного населения, самые горячие аплодисменты вызывали номера на арабском языке. В течение месяца известный теперь многим за пределами России ансамбль выступал на боевых кораблях ВМФ России, выполняющих задачи в Средиземном море", - уточнили в пресс-службе.