Флешмоб "Символ России": на Поклонной горе развернули самый большой российский флаг

Большой офицерский бал в Севастополе собрал на Михайловской батарее более 200 пар

Большой офицерский бал в Севастополе собрал на Михайловской батарее более 200 пар 11 июня, 23:08

В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор

В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор 12 июня, 11:23

День России в Петербурге: фестиваль цветов и военные реконструкции

День России в Петербурге: фестиваль цветов и военные реконструкции 12 июня, 12:50

Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл

Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл 12 июня, 13:20

В рамках празднования Дня России на Поклонной горе прошла патриотическая акция-флешмоб "Символ России". Сотни собравшихся студентов и школьников Москвы развернули самый большой Государственный флаг Российской Федерации размером 26,46 х 39,69 метров и площадью 1051 кв. м. Участники также исполнили гимн страны под аккомпанемент духового оркестра.

К акции мог присоединиться любой желающий.

По инициативе Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в этот день посещение экспозиций и выставок свободное.