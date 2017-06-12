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Флешмоб "Символ России": на Поклонной горе развернули самый большой российский флаг

Общество
12 июня, 15:12 UTC+3

Сотни собравшихся студентов и школьников Москвы развернули самый большой Государственный флаг РФ

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© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
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© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

В рамках празднования Дня России на Поклонной горе прошла патриотическая акция-флешмоб "Символ России". Сотни собравшихся студентов и школьников Москвы развернули самый большой Государственный флаг Российской Федерации размером 26,46 х 39,69 метров и площадью 1051 кв. м. Участники также исполнили гимн страны под аккомпанемент духового оркестра.

К акции мог присоединиться любой желающий.

По инициативе Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в этот день посещение экспозиций и выставок свободное.

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