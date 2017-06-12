Флешмоб "Символ России": на Поклонной горе развернули самый большой российский флаг

Евкуров назвал провокаторами болельщиков, попытавшихся сорвать чемпионат России по борьбеСпорт 12 июня, 15:42
Несколько болельщиков попытались сорвать ход чемпионата России по вольной борьбеСпорт 12 июня, 15:19
Федерация: автодром в Сочи нужно адаптировать под проведение этапа Moto GPСпорт 12 июня, 15:18
Легкоатлетка Муллина не будет выступать на этапах "Бриллиантовой лиги" до ЧМСпорт 12 июня, 15:13
Флешмоб "Символ России": на Поклонной горе развернули самый большой российский флагОбщество 12 июня, 15:12
Овечкин заявил, что рад победе Малкина в Кубке СтэнлиСпорт 12 июня, 15:11
Московская премьера фильма Юрия Грымова "Три сестры" состоится 5 октябряКультура 12 июня, 14:44
Легкоатлетка Клишина выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в ЛозаннеСпорт 12 июня, 14:43
Путин: Россия смогла надежно укрепить суверенитет и четко обозначить национальные интересыПолитика 12 июня, 14:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В рамках празднования Дня России на Поклонной горе прошла патриотическая акция-флешмоб "Символ России". Сотни собравшихся студентов и школьников Москвы развернули самый большой Государственный флаг Российской Федерации размером 26,46 х 39,69 метров и площадью 1051 кв. м. Участники также исполнили гимн страны под аккомпанемент духового оркестра.
По инициативе Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в этот день посещение экспозиций и выставок свободное.