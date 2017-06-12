В Волгограде в День России впервые стартовало военное ралли

ВОЛГОГРАД, 12 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Сотни жителей Волгограда с российскими флажками в руках торжественно приветствовали в День России на главной площади города участников военного ралли, которое впервые проводится в стране, передает корреспондент ТАСС.

В семидневную гонку по маршруту Волгоград-Астрахань-Элиста-Волгоград отправился 21 автомобиль - 14 "КамАЗов" и семь УАЗов. На их бортах наклеены логотип игр "АрМИ-2017", указан порядковый номер участника гонки и название военного округа, который они представляют.

"Подобное военное ралли проходит в России впервые. В нем участвует семь команд - от четырех военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также Росгвардии", - уточнил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

Он добавил, что в каждой команде представлено по три машины - один УАЗ и два "КамАЗа" - двухосный и трехосный. Экипаж каждого автомобиля состоит из пилота и штурмана. По итогам соревнований будет определен состав сборной Вооруженных сил России для участия в АрМИ-2017.

Один из водителей двухосного "КамАЗа" - опытнейший мастер спорта по автокроссу старший прапорщик Анатолий Зелепукин, представляющий команду Южного военного округа. "Настроение отличное, впереди будет тяжелая гонка, но мы справимся и постараемся выиграть. Штурман у меня в экипаже рядовой контрактной службы Артур Аракелян. Несмотря на молодость, он отлично разбирается в навигации, мы с ним отлично понимаем друг друга",- сказал ТАСС Зелепукин.

По данным пресс-службы ЮВО, первый этап гонки - от Волгограда до Астрахани - пройдет как по автомобильной трассе, так и по пересеченной местности. За прохождением дистанции участниками ралли будут следить беспилотники, информация будет поступать к операторам и в штаб руководства конкурсом.

Ранее заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков отмечал, что "ралли позволит продемонстрировать боевые возможности нашей военной автомобильной техники и мастерство военных водителей"

Первый "взрослый" документ, парад и флэшмоб

По традиции в День России в главном музее города-героя Волгограда - музее-панораме "Сталинградская битва" - состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям города на Волге. В этот день сорок лучших учащихся волгоградских школ именно здесь, в Триумфальном зале музея, получили свой главный документ из рук представителей областной и городской властей. Музей-панорама организационно входит в музей-заповедник "Сталинградская битва".

Визитной карточкой музея-заповедника, да и всего города-героя, является архитектурный комплекс на Мамаевом кургане, на вершине которого установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет". На Мамаевом кургане в братских и именных могилах захоронены более 17 тыс. красноармейцев, павших в битве на Волге.

"Очень рад, что именно сегодня, в День России, на этом святом для каждого волгоградца месте мне в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина Российской Федерации. Никогда в жизни этот день не забуду",- сказал Егор Ильин.

Председатель комитета молодежной политики Волгоградской области, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Слесаренко отметила: "Вы получили свой первый "взрослый" документ в День России - праздник, символизирующий великое прошлое страны и ее современную историю. Уверена, атмосфера этого дня вдохновит вас стать достойными гражданами, ответственными за настоящее и будущее нашей Родины".

В центре Волгограда, несмотря на ветреную и прохладную для южного города погоду (плюс 20 градусов), многолюдно и празднично. Повсюду развеваются флаги России - от двух-трехметровых до маленьких флажков российского триколора.

Центр Волгограда полностью перекрыт для автомобильного движения из-за множества культурно-массовых мероприятий. Всего, по данным волгоградской мэрии, во всех восьми районах города пройдет более 50 праздничных мероприятий.

Одним из самых зрелищных, как ожидается, станет флешмоб, который впервые организовали в Волгограде молодые артисты Нового экспериментального театра (НЭТ) совместно со студентами местных вузов. Как рассказала ТАСС режиссер флешмоба, артистка НЭТ Виолетта Койфман, в акции примет участие более 150 человек.

"Молодые люди признаются в любви к своей стране, выстроившись перед зданием театра в виде надписи "Я люблю Россию". Цель этой акции - объединение молодежи и продвижение театрального искусства в городе",- отметила режиссер.

К вечеру на нижней террасе Центральной набережной Волги пройдет традиционный парад национальностей. Представители около 20 диаспор - осетины, украинцы, армяне, азербайджанцы и жители Волгограда других национальностей пройдут по набережной в национальных костюмах с песнями и танцами.

Завершится праздник Дня России в Волгограде гала-концертом и фейерверком.