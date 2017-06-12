В Белгороде квесты стали одной из самых популярных акций в День России

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БЕЛГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Квесты для школьников стали одной из самых популярных акций в Белгородской области в День России. Один из них развернулся на территории парка Победы в областном центре при участии молодых педагогов Белгорода.
Участникам квеста необходимо за определенные время пройти несколько станций и ответить на вопросы по истории города и продемонстрировать знание истории самого праздника - Дня России.
"Участникам изначально дается маршрутный лист. Сегодня 13 команд, на первом этапе 3 июня маршрут прошли еще 12 команд. Мы не ожидали, что квест окажется так популярен, - рассказала ТАСС учитель истории школы №11 Белгорода Юлия Должикова. - Наша станция так и называется - "Станция 12 июня". Вопросы посвящены непосредственно истории Дня России. Еще есть несколько станций, в том числе "Театральная", "Музейная", "Аллея Героев славы".
Историко-патриотические квесты проходят не только Белгороде. Ретро-тест организовали в Шебекинском районе. На базе районного историко-краеведческого музея развернулся целый ретро-тайм, участники которого могут сделать селфи в исторических костюмах.
23 белгородских школьника - отличники учебы, победители школьных олимпиад, кадетских соревнований - получили в понедельник первый в жизни паспорт в стенах музея-диорамы "Курская битва. Белгородское направление".
"Сегодня во всех уголках Белгородской области тысячи ребят получают паспорта, и это предмет особой гордости - получить паспорт в этот день. Из поступков каждого из нас складывается завтрашний день", - сказала замгубернатора Наталия Полуянова.
"Особую ответственность церемонии придает место нашей сегодняшней церемонии - музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление", памятник мужества тех, кто доказал свою безграничную преданность Родине и проявил истинный патриотизм и самоотверженность в борьбе за ее свободу и независимость", - сказал мэр Белгорода Полежаев.
Фестиваль летнего спортивного сезона развернулся на территории парка культуры и отдыха в Белгороде. Знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса получили 25 белгородцев, которые уже выполнили нормативы. Для тех, кто пока только готовится, сначала разминка, а затемсамый ответственный момент.
"Те, кто сегодня сдаст успешно силовые нормативы, а в ближайшее время досдадут оставшиеся, смогут получить значок уже к новому году, - рассказали ТАСС организаторы фестиваля. - Впрочем, сегодняшние результаты не окончательные, кто почувствует в себе силы, может всегда обратиться центр тестирования".
Завершится праздник на территории парке Победы. Там выступят команды КВН, после чего гостей ждет молодежный танцевальный флешмоб, в котором организаторы обещают использовать 30-метровый флаг России.