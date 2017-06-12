В Тамбове в День России установили новогоднюю елку

ТАМБОВ, 12 июня. /ТАСС/. Необычный арт-объект в виде новогодней елки появился в Тамбове к 12 июня, когда в областном центре празднуют срезу два праздника - День России и День города. Как рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии города, главный новогодний символ вернулся спустя несколько месяцев, чтобы одеться не в елочные шары, а огромные цветы, как в символ наступившего лета.

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"Да, действительно в центре города была установлена самая настоящая новогодняя елка, но украсили ее не елочными шарами, а огромными цветами. По всему городу в день России проходит множество мероприятий, но кульминацией станет праздничный салют, концерт певицы Натали и солиста легендарной группы Modern Talking Томаса Андерса", - сказали в мэрии.

Праздничные мероприятия начались накануне, когда в городе прошел большой фестиваль духовых оркестров имени Агапкина (автор марша "Прощание Славянки) и Шатрова (автор вальса "На сопках Манчжурии"). Посвящен фестиваль в этом году его основателю, военному дирижеру, худруку ансамбля имени Александрова Валерию Халилову, погибшему в прошлом году в авиакатастрофе под Сочи. В фестивале приняли участие военные оркестры из России, Белоруссии, украинского Луганска, завершился он оркестровым марш-парадом и концертом Тамары Гвердцители.

Официальные торжества в честь Дня России 12 июня начались с вручения губернатором Александром Никитиным паспортов лучшим школьникам региона - победителям научных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, активистам молодежных организаций. Официальная церемония продолжилась чаепитием, где Никитин вспомнил как ему также в 14 лет вручали паспорт, а также о школьных годах. "В вашем присутствии заявляю, что дам поручение всем руководителям городов и районов сделать встречи с молодежью традиционными, и взрослым, и умудренным опытом будет не лишим послушать вас", - сказал губернатор.

В честь двойного тамбовского праздника в понедельник в автопробег отправились местные автолюбители. Свой маршрут они построили так, чтобы на карте города их маршрут был выстроен в виде капли воды, как знак того, что Тамбовская область в очередной раз стала самым чистым регионом России.

Не забыли в День России в Тамбове и про старую отечественную традицию - доски почета. В день праздника на Тамбовской городской доске почета появились 24 новых имени - врачей, учителей, инженеров, сотрудников правоохранительных органов, общественников.