В праздничных народных гуляниях в Москве участвуют около 270 тыс. человек

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия и народные гуляния, посвященные Дню России, собрали в Москве уже около 270 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В центре Москвы проходят массовые мероприятия и народные гуляния в день празднования Дня России, в них принимает участие около 270 тыс. человек", - сообщили в столичном ГУ МВД.

Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин продолжают обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан.