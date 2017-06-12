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В праздничных народных гуляниях в Москве участвуют около 270 тыс. человек

Общество
12 июня, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Полиция совместно с представителями Росгвардии и народных дружин продолжают обеспечивать охрану общественного порядка

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия и народные гуляния, посвященные Дню России, собрали в Москве уже около 270 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В центре Москвы проходят массовые мероприятия и народные гуляния в день празднования Дня России, в них принимает участие около 270 тыс. человек", - сообщили в столичном ГУ МВД.

Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин продолжают обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан.

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