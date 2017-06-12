Читинский митрополит совершил литию по погибшим в ДТП в Забайкалье

ЧИТА, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий (Елисеев) совершил заупокойную литию о погибших в ДТП с автобусом паломников, сообщила пресс-служба главы Забайкальской митрополии.

"12 июня по возвращению с места ДТП в Петровск-Забайкальском районе, где перевернулся автобус с паломниками, митрополит Димитрий совершил заупокойную литию о погибших в автокатастрофе в женском монастыре Всех Русских святых. За богослужением молились насельницы обители, прихожане. Многие не могли сдержать слез, поскольку лично знали погибших и пострадавших", - сказали в пресс-службе.

Автобус, в котором находился 51 человек, минувшей ночью упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 12 человек. Многие пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, большинство из них эвакуировали в больницы Читы и Улан-Удэ.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Полиция возбудила в отношении водителя автобуса уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Следственный комитет проводит проверку по ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ.