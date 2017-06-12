Путин вручил паспорта десяти юным россиянам, успешно проявившим себя

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял участие во Всероссийской акции "Мы - граждане России!". Глава государства в торжественной обстановке в Кремле вручил паспорта граждан РФ десятерым юным россиянам, отличившимся во время обучения или проявивших себя в экстренной ситуации. Такая церемония проводится в Кремле впервые. Кроме того, по просьбе ребят глава государства провел краткую экскурсию по Кремлю и даже пригласил их в свой рабочий кабинет.

Десятка лучших

Героями церемонии стали Аида Садыкова из Дагестана и Наталья Дресвянникова из Кировской области. Несмотря на юный возраст, обе девочки успели совершить настоящие подвиги. Каждая из них спасла из воды тонущего ребенка.

Еще одним из гостей Кремля, который получил паспорт из рук президента, стал Руслан Черкаев из Адыгеи. В свои 14 лет он является победителем в номинациях Международного конкурса по математике и информатике, победителем открытых соревнований чемпионата JuniorSkills в номинации "Робототехника".

Существенных успехов в информатике достиг и еще один из участников церемонии - Гордей Сирачев из Москвы. На его счету - победа на Всероссийской олимпиаде по информатике, а также победа на Международной конференции "Гагаринские чтения".

Помимо этого Гордей в 2012 году стал призером IX Окружного фестиваля детского современного искусства, а еще через год победил на Международном художественном конкурсе "Дела Великого Петра. Россия парусами крылата". Позднее он стал лауреатом Международного конкурса детского рисунка "Диалог" - "Россия Романовых".

Паспорт из рук президента получил и Дмитрий Захаров с Сахалина. Лауреат Всероссийской олимпиады по сольфеджио и Всероссийской олимпиады по музыкальной литературе, он уже несколько лет блистает на сценах различных творческих конкурсов. Кроме того, Дмитрий активно занимается спортом, в частности, принимает участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания".

Спортивные успехи позволили получить приглашение в Кремль еще нескольким участникам акции. Так, Анастасия Бочкарёва из Башкирии стала победителем Всероссийских соревнований по спортивным танцам, конкурса по пропаганде здорового образа жизни и муниципального фестиваля "ГТО шагает по планете", Богдан Постников из Татарстана является победителем первенства России по водному поло среди юношей и серебряным призером открытого первенства по водному поло в Санкт-Петербурге, а Полина Могилина из Астраханской области - призер всероссийских соревнований по художественной гимнастике. Вместе с ними в церемонии принял участие Владислав Мартынов из Воронежской области - победитель и призер всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою.

Путин также вручил паспорт Софье Морозовой из Чувашии. Она заслужила это право, став победителем Всероссийского конкурса "Мы - граждане России!" и серебряным призером кубка мира IX Международной танцевальной олимпиады. Кроме того каждый год Софья занимает призовые места в предметных олимпиадах по русскому языку, математике, физике и литературе.

Всероссийская акция "Мы - граждане России!" по вручению паспортов школьникам в торжественной обстановке организована общественной организацией "Российское движение школьников" совместно с общественной организацией "Российский союз молодежи". Аналогичные мероприятия проходят в понедельник во многих регионах страны.

Молодые россияне имеют все возможности добиться ярких результатов

Молодое поколение россиян имеет все возможности для того, чтобы достичь ярких результатов, сказал Владимир Путин в ходе церемонии. "Паспорта у нас получают к 14 годам, а вы к 14 годам многого добились, многое успели сделать", - отметил он.

"Вы проявили лучшие качества - смелость, а некоторые из вас даже самопожертвование", - подчеркнул президент. "С такими задатками, такими качества, у вас есть все возможности добиться в жизни ярких результатов", - убежден глава государства.

Он напомнил, что ранее в понедельник в Кремле были вручены Государственные премии выдающимся россиянам за существенные достижения в конкретных областях. "У каждого из вас, когда вы выберете свой путь, тоже будет такая возможность", - уверен Путин.

Президент отметил, что, достигая больших результатов в своих областях, каждый вносит вклад в будущее России. "Вы для нас таким будущим являетесь, вам и вашим сверстникам предстоит определять судьбу страны", - заявил он.

Выступая с ответным словом, юные россияне поблагодарили президента за оказанную высокую честь. Многие из них признались, что такие церемонии придают им уверенности и сподвигают усердно трудиться в будущем.

Экскурсия от президента

Во время церемонии один из участников рассказал, что мечтает побывать в кабинете президента. Сразу после вручения паспортов Путин эту мечту исполнил: пригласил участников церемонии в рабочий кабинет.

По пути из Екатерининского зала в рабочий кабинет Путин рассказал ребятам о Кремле. В самом же кабинете он провел гостей за свой стол, показал установленное там оборудование. На память ребята сделали фото вместе с главой государства.