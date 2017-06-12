Саммит плова, советские игры и карнавал: Поволжье отметило День России

КАЗАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Карнавалом, "Парадом дружбы народов", саммитом плова и историческими реконструкциями отметили День России в Приволжском федеральном округе (ПФО). В этот же день пять столиц регионов округа отпраздновали День города: Уфа, Пермь, Ижевск, Нижний Новгород и Пенза.

О праздновании жителями округа Дня России сообщают корреспонденты ТАСС.

Маскарад, карнавал и комедия дель арте

В Перми День России решили отметить по-летнему: здесь прошел ежегодный карнавал "Пермское яркое". Карнавальное шествие возглавила платформа, оформление которой было посвящено 345-летию со дня рождения Петра Великого. По ходу ее движения развернулся настоящий бал-маскарад времен XVIII века с пышными нарядами, париками и шутами. Платформа, посвященная Году экологии, во время движения по улице превратилась в зеленый город с фонтанами и яркими цветами, ее сопровождали герои, переодетые в животных.

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Возле платформы, посвященной предстоящему чемпионату мира по футболу, перед зрителями состоялся решающий матч между сборными России и Германии. Победила в матче Россия.

Врио губернатора пермского края Максим Решетников, открывая праздничные мероприятия, подчеркнул, что 12 июня для Перми - двойной праздник. "В Перми это праздник вдвойне, это еще и День города. Поэтому хочется пожелать жителям Перми, чтобы наш город становился краше день ото дня, год от года, а мы сделаем для этого все, что требуется", - сказал он.

В Йошкаре-Оле на территории Царевококшайского Кремля прошло представление в стиле комедии дель арте (средневековая площадная комедия). "Маски, куклы, мгновенное перевоплощение, много шуток, яркие песни - все это создает неповторимый мир спектакля, который как будто родится на глазах зрителей", - отметили организаторы мероприятия.

Эпицентром празднования Дня России в Самаре стала набережная Волги, которую на время праздника отдали во власть музыкантам, поэтам, художникам и танцорам - здесь открылся фестиваль "Волгафест".

Также в Самаре прошел парад самодельных плавательных средств. Зрители увидели катамаран, замаскированный в большое "беличье колесо" с человеком-белкой в центре, плот в виде застеленной двуспальной кровати; корабль, увенчанный большой наклонной мачтой с длинным "носом" "Буратино".

В Ульяновске, на родине Ленина, организаторы праздника обратились к совсем недавней истории страны. Дети и взрослые смогли вспомнить игры советского периода. В центре города работала площадка "Салют, пионерия!", где можно было не просто поиграть в "резиночки" и попрыгать в "классики", но и принять участие в торжественной пионерской линейке, проверить свои знания в таблице умножения, написать диктант и оставить поздравление стране на асфальте.

В Ижевске администрация организовала праздничные мероприятия, руководствуясь пожеланиями и инициативами жителей. "Более 220 инициатив горожан мы поддержали и реализуем в эти дни вместе - от шахматных турниров и арт-фестивалей во дворах до масштабных праздников для детей и различных чемпионатов. Все это придумывали сами жители и представители некоммерческих организаций", - сообщил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

Саммит плова и кряшены

Во многих регионах Поволжья День России решили отметить с национальным колоритом. В Пензе прошел "саммит плова": 10 мастеров готовили плов по самым разным рецептам.

Национальный праздник в центре Саранска прошел под лозунгом "Шумбрат, Саранск!", что означает "Здравствуй, Саранск!". Он собрал представителей местных национальных автономий. На открытых концертных площадках звучали песни на татарском, мордовском и русском языках, выступали фольклорные и эстрадные коллективы.

Ряд городов присоединился к всероссийской акции "Парад Дружбы народов". Среди них Йошкар-Ола, где на шествие вышли больше тысячи русских, марийцев, татар, чувашей, удмуртов, украинцев, белорусов, узбеков и представителей других национальностей. Кроме того, в параде приняли участие байкеры, барабанщики и иностранные студенты.

Казань также провела "Парад народов". "Мы прошли составом в восемь человек от диаспоры кряшен (крещенных татар - прим. ТАСС). Пели песни разных народов, насыщенным был праздник, было видно, что в Татарстане живет единый дружный народ", - рассказала ТАСС ведущий специалист Общественной организации "Кряшен Татарстана" Алена Харитонова. ПО ее словам, в праздновании приняли участие около 15 диаспор.

В Уфе в День России открылся исторический парк "Россия - Моя история". Здесь представлены видеопроекционные коллажи, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля, мультимедийная книга о природных богатствах края. Кроме того, в Уфе стартовал международный фестиваль "Берзэмлек - Содружество", на котором творческие коллективы из 11 стран представят национальное танцевальное и музыкальное творчество.

Забег на лестнице

Во многих городах Поволжья в честь Дня России прошли спортивные турниры и состязания. В Нижнем Новгороде 796 легкоатлетов и просто любителей спорта приняли участие в традиционном забеге по Чкаловской лестнице. Это одна из самых длинных лестниц в России, которая состоит из 560 ступеней и построена в виде восьмерки. В седьмой раз первым финишировал нижегородец Николай Бурда.

"Первым в этом забеге я финиширую уже седьмой раз, а подаренный автомобиль за победу в забеге для меня уже пятый", - рассказал ТАСС спортсмен.

В Саратове основным спортивным мероприятием стал легкоатлетический кросс. Забег проходил не на скорость - главное было преодолеть дистанцию в 5 км. Его участниками стали в основном молодые люди, но приходили и целые семьи - родители с детьми, пенсионеры с внуками.

Оренбург также провел в праздник спортивные мероприятия - фитнес-марафон, выступления фигуристов на искусственном льду, эстафеты с элементами тенниса.