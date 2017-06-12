Пешие экскурсии с аудиогидом запустили в Астане к выставке "ЭКСПО-2017"

АСТАНА, 12 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Пешие экскурсии с аудиогидом запустили в столице Казахстана для туристов, приехавших на международную выставку "ЭКСПО-2017".

Экскурсии пройдут по двум маршрутам: пешеходному бульвару Нуржол (30 объектов), а также по набережной реки и центральному парку (15 объектов). Туристы, взяв аудиогид, смогут прогуляться по столице и послушать рассказ о знаковых зданиях города. Информацию о достопримечательностях Астаны Казахстана можно получить на шести языках: казахском, русском, английском, китайском, немецком и турецком.

"Чтобы воспользоваться услугой, необходимо посетить специальные палатки, расположенные у торгово- развлекательного центра "Хан шатыр", перед монументом Байтерек и на набережной. Здесь можно взять аудиогид и карту-путеводитель, оставив 5 тыс. тенге (порядка $15 - прим. ТАСС) в виде залога. По окончании маршрута и возврате оборудования залог вернут туристу", - рассказал заместитель директора компании "Астана Конвенш Бюро" Аскар Адамбеков, слова которого приводит пресс-служба администрации города.

Кроме того, аудиогид к экскурсиям по Астане интегрировали с интернет-платформой izi.TRAVEL, где доступ к информации о достопримечательностях города можно получить с помощью мобильного приложения.

Международная специализированная выставка "Экспо-2017" на тему "Энергия будущего" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. В ней участвуют 115 государств и 22 международные организации. Ожидается, что экспозицию посетят свыше 2 млн человек.