МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полиция пресекает несанкционированную акцию в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Полиция пресекает (акцию), делает все возможное, чтобы эта провокация не удалась", - сказал Черников, добавив, что действия сотрудников правоохранительных органов эффективны.

Ранее он сообщил ТАСС о том, что городские власти не допустят провокаций в виде незаконный акций в центре столицы и обеспечат "безопасность в полном объеме".