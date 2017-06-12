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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полиция пресекает несанкционированную акцию в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
"Полиция пресекает (акцию), делает все возможное, чтобы эта провокация не удалась", - сказал Черников, добавив, что действия сотрудников правоохранительных органов эффективны.
Ранее он сообщил ТАСС о том, что городские власти не допустят провокаций в виде незаконный акций в центре столицы и обеспечат "безопасность в полном объеме".