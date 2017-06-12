День России в Перми отметили карнавалом и фестивалем кузнечного мастерства

ПЕРМЬ, 12 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Пермь традиционно отметила свой день рождения 12 июня. В этом году городу исполнилось 294 года. В рамках празднования Дня города и Дня России в столице Прикамья и городах региона состоялось более 300 мероприятий.

"Это еще один праздник, когда мы думаем о том, что же нас объединяет, нас объединяет наша тысячелетняя история, ее светлые и ее трагические страницы, но все они делают нас единой нацией, делают нас сильнее. Мы, конечно, думаем о дне настоящем: какие задачи перед нами стоят, что нам нужно сделать еще, чтобы наш край развивался, был краше, в нем было уютнее, теплее. Конечно, мы думаем о будущем своих семей, своих детей, и это дает нам дополнительную ответственность перед днем сегодняшним", - сказал врио губернатора Максим Решетников, открывая праздничные мероприятия.

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"Пермское яркое"

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города, начались в Перми в ночь с 11 на 12 июня в сквере у памятника Василию Татищеву - основателю города. Здесь гостей угощали калачами и квасом, а также развлекали программой с участием цирковых артистов. Пространство вокруг памятника было наполнено интерактивными развлечениями, особыми гостями события стали большие "ожившие маски" на ходулях - символы карнавального шествия "Пермское яркое". В полночь для собравшихся здесь состоялось лазерное пиротехническое шоу.

Сам карнавал "Пермское яркое" состоялся днем 12 июня. Более 2 тыс. участников праздничного шествия устроили яркое театрализованное действие на улицах Перми. Как рассказали в пресс-службе администрации города, в этом году пермский карнавал посвящен Году экологии и чемпионату мира по футболу.

"Каждая тема отражена с помощью тематически оформленного трала, который из обычной машины-тягача превратился в передвижную театральную сцену. Во время остановок карнавального шествия у каждой машины развернулась насыщенная сценическим действием программа со своими героями и драматургией", - рассказали в мэрии.

Карнавальное шествие прошло от пермского ЦУМа до академического Театра-Театра, на площади перед которым состоялось открытие праздничных мероприятий. Оно началось с вручения первого паспорта семи молодым жителям Пермского края, которые уже смогли добиться определенных высот. Паспорта 14-летним пермякам вручил врио губернатора.

"Сначала я ощущала волнение. Надеюсь, что в будущем мне удастся еще раз подняться на эту сцену уже за более высокие заслуги", - рассказала ТАСС ученица пермской школы №2 с углубленным изучением гуманитарных предметов Екатерина Волынская.

Программа праздника

Основной праздничной площадкой в Перми 12 июня стала эспланада в центре города, где был дан старт сразу нескольким проектам: всероссийскому фестивалю уличных танцев "Все стили в силе", международному фестивалю кузнечного искусства "Горнило Сварога", открытому турниру города Перми по уличному футболу PANNA, фестивалю боевых искусств Пермского края, а также городскому турниру по бадминтону от телеканала СТС.

Фестиваль уличных танцев "Все стили в силе" впервые прошел в Перми в 2009 году, и, по словам организаторов, до сих пор является самым масштабным ежегодным событием в уличной культуре города. За период существования фестиваля в нем приняли участие более 310 команд из 46 городов России. В качестве судей, диджеев и ведущих фестиваль посетили также представители зарубежной уличной культуры из Бразилии, Венесуэлы, Кореи, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции, Японии и России. В этом году Пермь стала единственной федеральной отборочной площадкой на чемпионат мира по брейк-дансу Red Bull BC One’17.

"За эти годы фестиваль прошел огромный путь, развивался и трансформировался. Маленький уличный проект, который задумывался как единичный и без продолжения, в течение восьми лет стал полноценным масштабным open-air и просто значимым городским событием, по-настоящему украшающим город на Каме", - рассказал продюсер фестиваля Андрей Васькин.

Фестиваль кузнечного искусства "Горнило Сварога" проходит в Перми в девятый раз. Участие в нем принимают свыше 60 мастеров из различных городов России, Белоруссии и Германии. Помимо экспертной судейской оценки в рамках фестиваля пройдет и народного голосование - по итогам дня зрителям предстоит выбрать лучшие кованые композиции, которые будут впоследствии установлены в основную стелу "Древо жизни", подготовленную заранее пермскими кузнецами.

Также на протяжении семи лет в центре Перми ежегодно проходит фестиваль боевых искусств Пермского края, собирающий до 500 участников от самых юных спортсменов до признанных мастеров боевых искусств. В программу фестиваля традиционно входят презентации японских, китайских, корейских, вьетнамских и французских стилей единоборств.