Жители Улан-Удэ отметили День России в 30-градусную жару

УЛАН-УДЭ, 12 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Временно исполняющий обязанности (врио) главы Бурятии Алексей Цыденов вручил в День России паспорта 40 школьникам региона. Торжественная церемония прошла на главной площади Улан-Удэ.

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Среди юных граждан РФ - учащиеся из столицы Бурятии и разных районов республики. Это особо отличившиеся в учебе школьники - призеры олимпиад по математике, биологии, естествознанию и краеведению, различным видам спорта, активисты школьного самоуправления.

"Бурятия с ее Байкалом, Саянами, Тункинской долиной и другими достопримечательностями является жемчужиной России. Но все-таки главное наше достояние - это наши люди", - сказал Цыденов. "У нас есть праздники, которые нас объединяют. Это День защитников Отечества, День Победы и, конечно, сегодняшний - День России", - добавил врио главы республики.

Праздник в Улан-Удэ

День России стал для жителей Бурятии одним из самых жарких за последнее время. Практически всю прошлую неделю погода в регионе была ненастная, 12 июня же порадовал их ярким солнцем и по-настоящему летним зноем: температура воздуха прогрелась до плюс 33 градусов.

Торжества начались в полдень в центре Улан-Удэ, на Площади Советов. Юные жители столицы Бурятии - воспитанники спортивных школ, участники вокальных и танцевальных ансамблей - открыли программу концертом "Мы дети твои, Россия!".

На сцену вышли творческие коллективы "Вдохновение", "Веснушки", "Потешки", "Саран Туяа". Свое мастерство показали ушуисты из знаменитой на весь мир школы "Золотой Дракон" ДЮСШ № 18.

Малышей сменила активная молодежь под ритмы современной музыки. На Площади Революции все желающие смогли проверить свою физическую форму и сдать нормы ГТО.

Для всех возрастов

Для более взрослых горожан и гостей Улан-Удэ на другой площадке - в сквере около универмага Центральный - расположился десант медиков из городских поликлиник и центров здоровья. Здесь пожилые люди бесплатно получали консультации, занимались лечебной гимнастикой. Им также предлагали - чаи из трав, мази из растений, которые можно найти только в Бурятии.

Концерты и другие праздничные мероприятия прошли в парках и на различных площадках во всех районах города.

Кульминацией торжеств стал большой концерт "Поет вся страна!" на Площади Советов. На нем выступили солисты хоровых коллективов Театра оперы и балета, Русского драматического театра. Современными хитами собравшихся порадовали звезды бурятской эстрады: Чингис Раднаев, Евгения Рейзвих, Дулма Сунрапова, Игорь Плотников, Мэдэгма Доржиева, Валико Гаспарян, Сэсэг Аюшеева.