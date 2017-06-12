Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Уфе в День России открылся исторический парк "Россия - Моя история"

Общество
12 июня, 16:14 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

Экспозиция включает около 500 единиц мультимедийной техники и при помощи современных технологий панорамно демонстрирует более чем тысячелетнюю историю России

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба главы Башкирии

УФА, 12 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Башкирия стала первым после Москвы регионом РФ, где открылся исторический парк "Россия - Моя история". Экспозиция, которая развернулась в павильоне ВДНХ на площади 7 тыс. кв. м, включает около 500 единиц мультимедийной техники и при помощи современных технологий панорамно демонстрирует более чем тысячелетнюю историю страны.

СПЕЦПРОЕКТ

История государственных символов России

Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

"Проделан огромный масштаб работы: научной, исторической. Сама логика изложения событий правильно выбрана - только исторические факты. Все, что беспокоит в современной жизни, очень легко можно найти в конкретных исторических фактах", - сказал журналистам при осмотре экспозиции полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Посетители выставки отметили, что она будет интересна и притягательна для молодежи, так как материал показывается с помощью 3D-реконструкций, видеоинсталляций, голограмм, игровых приложений. Гости парка могут увидеть экспозиции "Рюриковичи", "1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе", а также материалы о послевоенной истории. "Очень важно, что есть значимый блок, посвященный Башкортостану: природа, история, культура. Все это вписывается в общую концепцию парка", - рассказал журналистам глава Башкирии Рустэм Хамитов.

В одном из павильонов парка можно увидеть 3D-реконструкцию Уфимского кремля, мультимедийную книгу о природных богатствах края. Особое внимание уделено доблести и подвигам башкирских героев.

До конца года подобные мультимедийные парки появятся как минимум в 17 городах России. "Шесть из них - в Приволжском федеральном округе", - сказал полдпред.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День России
Страны
Россия
Персоны
Бабич, Михаил Викторович Хамитов, Рустэм Закиевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
14
Более 200 тыс. человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы
7
Флешмоб "Символ России": на Поклонной горе развернули самый большой российский флаг
6
Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
2
Полиция пресекает несанкционированную акцию в центре Москвы
3
Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине
4
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
5
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
6
Мамиашвили пригрозил перенести чемпионат России по борьбе на Северный полюс
7
Полиция задержала Алексея Навального
Темы дня
Загрузка...
Реклама