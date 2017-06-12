В Уфе в День России открылся исторический парк "Россия - Моя история"

УФА, 12 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Башкирия стала первым после Москвы регионом РФ, где открылся исторический парк "Россия - Моя история". Экспозиция, которая развернулась в павильоне ВДНХ на площади 7 тыс. кв. м, включает около 500 единиц мультимедийной техники и при помощи современных технологий панорамно демонстрирует более чем тысячелетнюю историю страны.

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"Проделан огромный масштаб работы: научной, исторической. Сама логика изложения событий правильно выбрана - только исторические факты. Все, что беспокоит в современной жизни, очень легко можно найти в конкретных исторических фактах", - сказал журналистам при осмотре экспозиции полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Посетители выставки отметили, что она будет интересна и притягательна для молодежи, так как материал показывается с помощью 3D-реконструкций, видеоинсталляций, голограмм, игровых приложений. Гости парка могут увидеть экспозиции "Рюриковичи", "1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе", а также материалы о послевоенной истории. "Очень важно, что есть значимый блок, посвященный Башкортостану: природа, история, культура. Все это вписывается в общую концепцию парка", - рассказал журналистам глава Башкирии Рустэм Хамитов.

В одном из павильонов парка можно увидеть 3D-реконструкцию Уфимского кремля, мультимедийную книгу о природных богатствах края. Особое внимание уделено доблести и подвигам башкирских героев.

До конца года подобные мультимедийные парки появятся как минимум в 17 городах России. "Шесть из них - в Приволжском федеральном округе", - сказал полдпред.