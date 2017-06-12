Акцию оппозиции в Калуге поддержали втрое меньше участников, чем ожидалось

КАЛУГА, 12 июня. /ТАСС/. Около 140 человек собрались в понедельник на митинг оппозиции в Калуге вместо заявленных 500. Акции оппозиции проводятся в День России в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО).

"Митинг проходит с 14:00 мск на набережной Яченского водохранилища, на него собрались около 140 человек. Заявка в городскую управу была подана на 500 человек", - сообщили ТАСС в администрации Калуги. У организаторов мероприятия не работает аппаратура, поэтому, как отмечается, общение проходит без громкой связи, нарушений не зафиксировано.

Намного меньше участников собралось в Курске, здесь митинг проходит на территории зоны отдыха "Боева дача". Из заявленных 500 в акции участвуют около 30 человек, сообщили в городской администрации. Митинг проходит без громкоговорителей в форме обычной беседы, нарушений не выявлено.

В Белгороде представители оппозиции собрались на площадке кинотеатра "Радуга", именно это место для проведения митинга согласовали власти. Участниками акции, по официальным данным, стали около 100 человек. "Участие в митинге по официальным данным приняли 95 человек. Как и заявляли организаторы, мероприятие прошло в рамках регламента", - сообщил корр. ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Белгородской области Алексей Гончарук.

В Туле оппозиция подавала заявку на проведение митинга с участием 500 человек, однако документы вовремя поданы не были, поэтому никаких акций оппозиция не проводит, сообщает администрация города. В Тамбове митинг оппозиции не проходил, заявка на проведение властям подана была, но ее отозвали накануне. Во Владимире митинг также согласован не был, в Орле он прошел на площади перед администрацией Северного района.

В Брянске акция была заявлена как пикет с участием 100 человек на территории старого аэропорта, задержаний и нарушений общественного порядка не было, сообщило региональное УМВД. Митинг завершился в Смоленске, на него собралось не более 200 человек. В Ярославле на митинг оппозиции было заявлено 600 человек, в Твери - 100, точное количество участников в этих городах полиция пока не озвучивает. Согласованные митинги также проходят в Иванове, в Рязани митинг запланирован на 18:00 мск.