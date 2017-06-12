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Жителей Кирова в День России накормили ферганским пловом из огромных казанов

Общество
12 июня, 16:39 UTC+3 КИРОВ /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

Также был проведен мастер-класс для детей из детских домов и школ-интернатов в рамках проекта "Я - повар" - детей учили готовить национальные блюда

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КИРОВ, 12 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Фестиваль "Вкусная Вятка" открылся в столице Кировской области в честь Дня России. Все пришедшие на праздник смогли отведать ферганский плов из огромных казанов, а также принять участие в различных конкурсах, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Торжества начались в Свято-Серафимовском соборе, где состоялся молебен и крестный ход, и продолжились на Театральной площади областного центра. Здесь развернуты площадки фестиваля "Вкусная Вятка", в котором представляют свою кухню 10 предприятий общественного питания ресторанного бизнеса. На мастер-классе были приготовлены два 15-литровых казана ферганского плова, который смогли попробовать все желающие", - рассказали в пресс-службе.

Также на фестивале был проведен мастер-класс для детей из детских домов и школ-интернатов в рамках проекта "Я - повар" - детей учили готовить национальные блюда.

"Символично, что в День России мы по традиции празднуем День рождения города, которому в этом исполняется 643 года. В этот день хотелось бы сказать слова благодарности всем кировчанам, которые трудятся ради процветания города, сохраняют добрые вятские традиции и стремятся создавать новое", - сказал врио губернатора Кировской области Игорь Васильев.

Он вручил паспорта граждан Российской Федерации юным жителям региона, которым исполнилось 14 лет. Также паспорта были вручены двум бывшим иностранным гражданам в связи с получением гражданства России.

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