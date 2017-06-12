На фестивале "Времена и эпохи" посетители попробовали блюда по рецептам "первых москвичей"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Похлебкой из лосятины с корешками и грибами угощают гостей фестиваля "Времена и эпохи" на Тверской улице в центре Москвы. В качестве закуски предлагается пожевать соленую сыромятную шкурку и выпить воды из настоящей деревянной кадки. Об этом передает корреспондент ТАСС с дегустации исторических блюд.

Площадка "Дьяковская культура" рассказывает о том, как обитали дьяковцы или "первые москвичи" - племена раннего железного века, населявшие территорию нынешней столицы. "Посмотрите, как раньше работали с кожей, как ее мяли и обрабатывали. Мастер-кожемяка научит вас делать обувь и кошельки - нужную в хозяйстве вещь, особенно если нет карманов. Можно не только потрогать, помять, но и даже попробовать на вкус сыромятные шкурки", - сказала мастер-кожемяка Марина Петрова.

По словам реконструктора, соленые сыромятные шкурки "очень даже приятны на вкус". "А во времена дьяковцев мужья даже заставляли своих жен жевать такие шкурки, чтобы не болтали лишнего", - шутит она, отметив, что уже не менее сотни посетителей павильона попробовали на вкус необычное "блюдо".

Петрова подчеркнула, что уже не первый год принимает участие в фестивале. "Я сама по себе занимаюсь славянской культурой, но в этом году представилась возможность изучить дьяковцев. Мы с нашей командой из подмосковного Одинцова основали целое сообщество, общаемся в интернете, делимся опытом. Поэтому на фестивале мы не только просвещаем людей, но и пробуем себя в новых качествах", - отметила собеседница агентства.

Похлебка из лосятины

В качестве основного блюда мастер-кулинар Елена Пахомова предлагает попробовать похлебку из лося: так питались дьяковцы более пяти тысяч лет назад. "Вот сытная похлебка из лосятины с добавлением гороховой муки. Нашинковали лосятину и намололи муку в жерновах дети", - сказала реконстоуктор.

"Посмотрите, как юные посетители фестиваля старательно перемалывают горох. Точно так же, как делали наши предки. Мы пытаемся воссоздать кухню того периода из точно таких же злаков, которые произрастали в Москве и области. Попробуйте похлебку из котелка на лосятине с корешками и грибами", - предложила собеседница агентства.

"Вы скажете, что ее бы надо капельку подсолить. Я вам отвечу - нельзя. Не было тогда соли", - подчеркнула Пахомова.

Фестиваль "Времена и эпохи"

В понедельник, 12 июня, участники международного фестиваля исторической реконструкции "Времена и Эпохи. Собрание" вместе с москвичами и гостями города отмечают День России.

В этом году "Времена и эпохи" занимают сразу 30 городских и парковых площадок, на которых задействовано 6 тыс. реконструкторов. В Москву на фестиваль приехали более тысячи иностранных гостей из Италии, Великобритании, Швеции, Болгарии, Румынии, Словении, Эстонии, Чехии, Франции, Испании, Польши, Сербии, США, Греции, Румынии, Латвии, Ирландии.