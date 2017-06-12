Более 200 тыс. человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Более 200 тыс. москвичей и гостей столицы посетили площадки международного фестиваля "Времена и эпохи" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

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Программа "Дня истории" составлена таким образом, что принять участие в интерактивных развлечениях могут даже самые юные посетители. Костюмированные аниматоры рассказывают о программе праздника, а волонтеры помогают ориентироваться непосредственно на площадках.

"Сегодня на Тверской всего за один день москвичи и туристы увидят самые лучшие реконструкции и анимационные программы нашего полуторанедельного фестиваля. Праздник для вас готовили 1200 участников-реконструкторов", - отметила представитель агентства исторических проектов "Ратоборцы" Анастасия Бобровских.

В то же время она попросила с пониманием отнестись к традиционным на таких крупных мероприятиях мерам обеспечения порядка. "Мы очень рады каждому гостю. Пожалуйста, прислушивайтесь ко всем просьбам сотрудников правоохранительных органов и отнеситесь с пониманием к тому, что войти на площадку реконструкции можно только в специально оборудованных местах. Это необходимо для обеспечения безопасности", - подчеркнула она.

В понедельник участники международного фестиваля исторической реконструкции "Времена и Эпохи. Собрание" вместе с москвичами и гостями города отмечают День России. В этом году "Времена и эпохи" занимают сразу 30 городских и парковых площадок, на которых задействовано шесть тысяч реконструкторов. В Москву на фестиваль приехали более тысячи иностранных гостей из Италии, Великобритании, Швеции, Болгарии, Румынии, Словении, Эстонии, Чехии, Франции, Испании, Польши, Сербии, США, Греции, Румынии, Латвии, Ирландии.