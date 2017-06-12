МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и шквалистом ветре в Москве

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе и шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду.

"По информации Центрального управления гидрометеослужбы, в ближайшие 1-2 часа, вечером 12 июня, ночью и утром 13 июня в Москве и Московской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13-18 м/с", - говорится в предупреждении МЧС, поступившем в ТАСС.

МЧС предупреждает, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящие к заторам на дорогах и повреждениям автотранспорта. Не исключены случаи травматизма среди населения. При граде возможны повреждения кровель и остекления зданий.

Спасатели рекомендуют в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения, не парковать машины возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.